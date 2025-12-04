為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆河油污染元凶成迷？ 謝國樑：報請地檢署偵辦

    2025/12/04 12:52 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆河油污染件仍未找到污染源。（記者盧賢秀攝）

    基隆河油污染件仍未找到污染源。（記者盧賢秀攝）

    基隆河油污事件進入第8天，至今還沒有找到污染元凶，市長謝國樑強調，已將懷疑的對象報請基隆地檢署偵辦，基隆地檢署也正在積極偵辦中，希望早日查到水污染的元凶。

    對於民代質疑市府反應遲緩，謝國樑指出，市府積極處理這次水污染的相關問題，包括工程面、查緝元凶及處罰，污染基隆河的一些事業，還有更清楚的列出要協助民眾的災害準備金使用的細節。

    基隆市環保局跟環境部的專家，這幾天都緊密的合作，方向一致的把污染基隆河的對象找出來，只要有污染行為都進行裁罰，目前有一些懷疑的對象，也報請基隆地檢署偵辦，基隆地檢署也正在積極偵辦中，地方政府會跟中央政府合作通力配合。

    環保局長馬仲豪則表示，11月27日的7點17分接到了自來水公司的通報，環保局的人員在7點53分就到達八堵抽水站現場，督導台水公司放攔污索，並針對上游沿線逐一盤查跟巡檢，有發現污染的事實，該開罰就開罰，需要送檢測也即刻送檢測，事發至今，環保局非常重視，期待透過警方和檢調的介入調查，讓污染源早日水落石出。

    對於基隆河沿岸許多工廠長期排放污水，這次油污染事件短短幾天就查到2家業者排廢水，污染水源，不知多少污水被喝下吐。馬仲豪表示，針對沿岸的相關污染源，環保局都有持續的巡檢，這次油污染事件，也在擴大稽查。

    基隆市長謝國樑表示，與環境部積極追查污染源，基隆地檢署也介入偵辦。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑表示，與環境部積極追查污染源，基隆地檢署也介入偵辦。（記者盧賢秀攝）

    基隆暖暖碇內源遠路102巷持續清淤。（記者盧賢秀攝）

    基隆暖暖碇內源遠路102巷持續清淤。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播