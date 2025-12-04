高流聖誕趴「金勾TREE」亮相 海景第一排映照港灣盛景

高雄流行音樂中心將於5日晚間正式亮相17公尺高的聖誕樹「金勾 TREE」。（圖由高流提供）

高雄流行音樂中心將於明晚（5日）正式亮相17公尺高的聖誕樹「金勾 TREE」，這棵樹位於海景第一排，映襯高流音浪塔、海音館、珊瑚礁群的建築外觀燈光變化，閃耀聖誕氣息的紅綠主題燈色，試燈時就受到社群熱烈關注，超過萬名網友點讚分享，大讚為高雄冬季必訪打卡亮點。

高流執行長丁度嵐表示，「金勾TREE」是高雄唯一能與黃昏日落與彩霞餘暉相互映襯的聖誕樹，白天、夜晚皆展現不同風情，隨著5日正式點燈，聖誕樹及園區將於每日下午5點30分至晚上11點亮燈，每半小時演出3分鐘「金勾TREE」燈光秀，首場於晚間6時開演，最後一場為10點30分，展期至明年1月4日。

《高流聖誕趴》活動不間斷，除了20、21日及24至28日的「港灣聖誕市集」，更有3大音樂舞台的多元風格演出。20日下午3點起，高流園區鯨魚堤岸前的「南面舞台」邀集曾參與《南面而歌》的樂團與創作歌手，包括「夕陽武士 Sunset Samurai」、「王彙筑 Hui Chu Wang」、「青虫 aoi」以及「孩子王 Kid King」，展現南台灣的創作能量。

同一地點的「聖誕舞台」，24日平安夜晚間6點30分起，由「163braces」、「理想混蛋 Bestards」及「溫蒂漫步 Wendy Wander」帶來溫暖歌聲陪伴民眾；25日下午3點30分起，「P!SCO」、「呂允 Lu Yun」、「芒果醬 Mango Jump」、「宋德鶴」、「高真 TRU」與「鯊魚娃娃機」將輪番登台。

此外，20、21日與27、28日於「金勾 TREE」周邊的「街頭舞台」安排魔術秀、泡泡秀、小丑雜耍、氣球秀及民俗特技等表演，讓大小朋友共享音樂與藝文魅力，活動詳情歡迎至高雄流行音樂中心粉絲專頁及官網查詢。

