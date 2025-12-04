為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「生日住宿金」衝國旅！ 明年起每月抽千人、每人補助1200元

    2025/12/04 12:32 記者吳亮儀／台北報導
    交通部明年又要推出國旅住宿補助。（記者吳亮儀攝）

    交通部觀光署為了衝刺國內旅遊，又要推出國內住宿補助，明年陸續推出新措施。觀光署今天（4日）在立法院備詢時指出，平日住宿補助明年4月1日上路，用登錄和抽籤；生日住宿金每月抽1千人，每人補助1200元，明年1月上路。

    立法院交通委會今天舉行專案報告，立委李昆澤提到，交通部要衝刺國旅，明年打算推出國旅平日優惠，例如平日住宿、生日住宿金、遊樂園留宿和企業員工旅遊方案，部分措施是否能更加強？

    他舉例，像是生日住宿每個月要抽1千名，每人補助1200元，1年補助1萬2千人，總經費1440萬元，人數或金額是否可以再增加？交通部和觀光署是否也要求地方和業者加碼，中央、地方應一起加碼？

    交通部長陳世凱表示，觀光署已列出擴大國旅計畫，若預算通過可在明年3月實施，經費約23億元，鼓勵民眾平日或生日多旅遊，會好好檢視額度能不能再增加。至於「生日住宿金」部分，他提到，大家慶生是好事，若立院支持預算後，交通部會找地方和業者一起合作加碼，把優惠做到最大。

    平日住宿補助 明年4月1日上路

    觀光署副署長黃荷婷補充說明，平日住宿補助預計明年4月1日開始，要先登錄並用抽籤方式；生日住宿補助預計明年1月1日開始，每個月抽出1千人，每人補助1200元。

