    首頁 > 生活

    新北校園工友人力荒 教育局：明年3.2億挹注各校庶務委外補助

    2025/12/04 12:52 記者黃子暘／新北報導
    教育局長張明文表示，新北114學年度雖核定工友員額999人，但實際在職僅255人。（新北市教育局提供）

    教育局長張明文表示，新北114學年度雖核定工友員額999人，但實際在職僅255人。（新北市教育局提供）

    行政院人事總處「工友遇缺不補」政策，造成校園人力斷層，新北市教育局長張明文表示，新北114學年度雖核定工友員額999人，但實際在職僅255人，人力缺口持續擴大，市府於去年底推動工友延後退休制度，明年度起市府編列3.2億元經費，全面提高各校庶務委外補助，每一位工友缺額補助金額調升至40萬元至50.2萬元，盼補足744名工友缺口，維持校園環境品質與行政作業順暢。

    教育局指出，過去市府每缺額補助31.2萬元協助學校辦理庶務工作委外，但基本工資調漲、物價與勞動成本同步增加，不少學校招不到人，為使庶務人力穩定補足，教育局自明年度起調高補助標準，編制1員額工友學校每缺額每年補助50.2萬元、編制2員額以上工友學校每缺額每年補助40萬元，總預算較往年增8300多萬元。

    制度部分，教育局說，市府於今年9月完成「庶務委外聯合招標範本」，協助學校分區組團、共同招標，減輕行政負擔並提高採購效率；如瑞芳區，多所學校透過聯合招標，預計可聘任6名庶務人員服務。

    瑞芳國小校長鄭益堯認為，偏鄉小校過去因標案規模小、投標意願低，常年面臨庶務人力不足，聯合採購讓偏鄉擁有穩定服務量能，可以讓教師把時間留給孩子。

    新北市校長協會理事長張明賢表示，工資與勞權意識提升，過去補助金額已無法反映現行情況，校長均期盼這項重大突破，增加補助經費，學校較容易吸引優質廠商投入，也有助於穩定庶務服務品質。

