為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    行政院拍板 明年禁用家戶廚餘養豬、後年全面禁用

    2025/12/04 12:22 記者鍾麗華／台北報導
    為防堵非洲豬瘟，行政院今天正式拍板，明年禁用家戶廚餘養豬，但可用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，後年起全面禁用廚餘養豬。（記者鍾麗華攝）

    為防堵非洲豬瘟，行政院今天正式拍板，明年禁用家戶廚餘養豬，但可用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，後年起全面禁用廚餘養豬。（記者鍾麗華攝）

    為防堵非洲豬瘟，行政院今天正式拍板，明年禁用家戶廚餘養豬，但可用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，後年起全面禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限。農業部表示，考量各地方在廚餘分類及去化規劃與廚餘養豬轉型輔導的差異，各直轄市或縣市政府可依其規劃，自行公告提早停止廚餘養豬時程及精進作為，以兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型之實務。

    農業部指出，在轉型期間繼續使用廚餘養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS，在經跨部會聯合檢查合格，才能在2026年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。至於家戶廚餘則基於防疫風險全面禁止使用。

    此外，為協助產業加速轉型，農業部亦提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。後續針對餵養廚餘黑豬產業，也將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，全力協助業者轉型。

    環境部表示，已啟動建置養豬場即時監控系統、強化焚化廠管控、提升再利用設施量能及推動惜食環境教育等四項配套措施，以強化廚餘再利用管理及去化規劃。

    環境部說明，目前全國廚餘處理設施尚有缺口，環境部也會協助地方政府，提升設施量能，透過優化既有廚餘設施及興設再利用設施方式，增加設施量能，包含堆肥、黑水虻、生質能廠及與其他有機廢棄物共消化等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播