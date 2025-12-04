行政院拍板 明年禁用家戶廚餘養豬、後年全面禁用

為防堵非洲豬瘟，行政院今天正式拍板，明年禁用家戶廚餘養豬，但可用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，後年起全面禁用廚餘養豬。（記者鍾麗華攝）

為防堵非洲豬瘟，行政院今天正式拍板，明年禁用家戶廚餘養豬，但可用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，後年起全面禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限。農業部表示，考量各地方在廚餘分類及去化規劃與廚餘養豬轉型輔導的差異，各直轄市或縣市政府可依其規劃，自行公告提早停止廚餘養豬時程及精進作為，以兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型之實務。

農業部指出，在轉型期間繼續使用廚餘養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS，在經跨部會聯合檢查合格，才能在2026年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。至於家戶廚餘則基於防疫風險全面禁止使用。

此外，為協助產業加速轉型，農業部亦提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。後續針對餵養廚餘黑豬產業，也將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，全力協助業者轉型。

環境部表示，已啟動建置養豬場即時監控系統、強化焚化廠管控、提升再利用設施量能及推動惜食環境教育等四項配套措施，以強化廚餘再利用管理及去化規劃。

環境部說明，目前全國廚餘處理設施尚有缺口，環境部也會協助地方政府，提升設施量能，透過優化既有廚餘設施及興設再利用設施方式，增加設施量能，包含堆肥、黑水虻、生質能廠及與其他有機廢棄物共消化等。

