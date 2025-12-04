超猛！台灣團隊「赤燭」遊戲《九日》 獲2025索尼獨立遊戲大獎

台灣獨立遊戲開發團隊「赤燭遊戲」，昨日在粉專驚喜宣布，該公司2024年推出的遊戲《九日 Nine Sols》獲獎。（取自赤燭粉專）

台灣獨立遊戲開發團隊「赤燭遊戲」，昨日在粉專驚喜宣布，該公司2024年推出的遊戲《九日 Nine Sols》在索尼互動娛樂（SIE）今年的「PlayStation Partner Awards 2025 Japan/Asia」中獲得獨立遊戲大獎。消息一出，立刻湧入大量玩家道賀。

PlayStation Partner Awards 2025 Japan/Asia（PlayStation 合作夥伴賞 日本/亞洲）是索尼互動娛樂每年舉辦的年度遊戲獎項，表彰在過去一年中，於PlayStation 平台（PS5、PS4 等）上表現優異、創造高銷量和顯著商業成就的遊戲。同時也肯定那些為平台做出貢獻的日本和亞洲地區的遊戲開發夥伴及創作者。

合作夥伴賞有大獎、夥伴獎、獨立遊戲獎、玩家選擇獎等不同獎項，其中，大獎會頒發給由日本/亞洲工作室開發，且在全球銷量高的遊戲（通常是銷量前幾名）；而獨立遊戲獎則是2025年新設立，表彰日本/亞洲地區的傑出獨立遊戲作品。

赤燭昨日晚間在臉書粉專宣布，他們獲得的正式獨立遊戲大獎，非常感謝大家的支持與肯定。消息一出，立刻湧入網友留言表示：「你們超級猛的！！！未來會繼續期待你們的遊戲！」、「恭喜」、「賀喜」、「你們超棒」。

《九日》是赤燭2024年發布的2D橫向式冒險解謎遊戲。由玩家扮演踏上復仇之路的英雄「羿」，在結合了道教和反烏托邦世界賽博朋克（Cyberpunk）的「道龐克」概念的架空世界「新崑崙」的疆域中探索，力克一切阻礙登上誅王之路。該遊戲是赤燭的第三款作品，赤燭先前推出的兩款遊戲《返校》與《還願》，也都獲得玩家大量好評。

