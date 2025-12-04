為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北板橋第二國民運動中心上梁 力拚明年10月完工

    2025/12/04 12:18 記者黃子暘／新北報導
    目前興建中的板橋第二國民運動中心工程已經完成主體結構鋼構，今（4）日舉行上梁典禮。（記者黃子暘攝）

    新北市府規劃在人口達25萬以上的行政區建置第二國民運動中心，目前興建中的板橋第二國民運動中心工程已經完成主體結構鋼構，今（4）日舉行上梁典禮，新北市長侯友宜前往祈求工程順利，也期勉施工團隊如期如質在明年10月完工；他也介紹，總經費12億6千萬餘元的板橋第二運動中心規劃建置游泳池、健身房、飛輪教室、自由車訓練室、綜合球場、羽球場等設施。

    侯友宜表示，上梁代表主要結構完成，達到階段性建設的里程碑；新北目前有16座國民運動中心營運中，板橋第二運動中心位於光復高中校區內，該校是自由車選手培訓基地，市府因此在第二運動中心設立專業級自由車訓練室，期待培養更多優秀的選手。

    工務局長馮兆麟說，板橋第二運動中心規劃游泳池、健身房、飛輪教室、自由車訓練室、綜合球場、羽球場等設施，力拚明年10月完工啟用，為達成2050淨零排放目標，建物規劃取得一級能效認證，盼為永續低碳環境貢獻心力。

    新建工程處長簡必琦補充，板橋第二運動中心興建地下1層、地上9層，地下層設65格汽車停車位、86格機車停車位，總經費12億6千萬餘元；目前工程進度微幅超前。

    除板橋外，蘆洲第二國民運動中心位於湧蓮寺公益大樓，同樣預計明年完工；新莊案規劃於文高一用地解編後的公園兼體育場用地，正由地政局進行市地重劃；三重案朝與學校共構方式興建、公益設施捐贈辦理；中和案及新店案由都市更新實施者捐贈公益設施項目，中和案位於健康路側，新店案位於寶橋路235巷側。

    目前興建中的板橋第二國民運動中心工程已經完成主體結構鋼構，今（4）日舉行上梁典禮。（記者黃子暘攝）

