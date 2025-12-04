為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北市府屢蹭淡江大橋政績 白委林國成：大家都知道中央政府做的啦！

    2025/12/04 12:11 記者吳亮儀／台北報導
    林國成表示，大家都知道淡江大橋是中央政府做的，地方政府做不來。（記者吳亮儀翻攝自國會頻道）

    林國成表示，大家都知道淡江大橋是中央政府做的，地方政府做不來。（記者吳亮儀翻攝自國會頻道）

    由交通部公路局獨立建造的淡江大橋即將在明年五月12日通車，新北市政府近期屢蹭淡江大橋政績，卻頻遭打臉。民眾黨立委林國成今天（4日）在立法院質詢時說：「大家都知道（淡江大橋）是中央政府做的啦，地方政府沒有能力做這些啦，大家不要爭功諉過。」

    立法院交通委員會今天上午舉行淡江大橋、測速照相和交通安全專案報告，除了國民黨立委洪孟楷要求交通部在淡江大橋路跑、自行車賽事多增加地方保留名額外，林國成也呼籲交通部多尊重地方意見，不要爭功諉過。

    林國成說，肯定中央政府與地方政府共同努力結果，但要留意尊重地方權益、尊重地方政府意見，「我沒有指責誰對誰錯，中央政府也是政府、地方政府也是政府，爭這個沒意思啦，大家都知道（淡江大橋）是中央政府做的啦，地方政府沒有能力做這些啦，不要爭功諉過」。

    林國成說，大家都知道淡江大橋是中央政府在非常困難情況下才去落成，但他每次看到報導上交通部和新北市政府爭功諉過，「我是很肯定中央政府的，我要拜託部長，不要好事情變壞事啦」。交通部長陳世凱也表示，交通部絕對沒有爭功諉過。

    淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以從來不曾參與過淡江大橋主體建造，僅僅能做淡水和八里的聯外道路，但新北市府多次「蹭政績」，早已引發交通部和公路局不滿。

    淡江大橋預計明年5月12日通車。（公路局提供）

    淡江大橋預計明年5月12日通車。（公路局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播