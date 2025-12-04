為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    關務、身心障礙人員特考 國軍上校以上軍官轉任考試日期出爐

    2025/12/04 12:16 記者林曉雲／台北報導
    考試院院會今日通過，明年關務、身心障礙人員特考及國軍上校以上軍官轉任考試。（圖由考試院提供）

    考試院院會今日通過，明年關務、身心障礙人員特考及國軍上校以上軍官轉任考試。（圖由考試院提供）

    明（2026）年關務、身心障礙人員特考及國軍上校以上軍官轉任考試日期出爐，考試院會今（4）日通過，將於明年4月18日起舉行。

    考試院院會今日通過，2026年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及115年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，訂於明年4月18日（星期六）至4月19日（星期日）舉行；除了國軍上校以上軍官轉任公務人員考試僅設台北考區外，關務人員考試分設台北、台中及高雄等3考區同時舉行，身心障礙人員考試分設台北、台中、高雄、宜蘭、花蓮及台東等6考區同時舉行。

    考試院說明，這3項考試等別、類科（科別）及暫定需用名額，關務特考之三等考試設財稅行政（選試英文）等13科別計109名、四等考試設一般行政（選試英文）等9科別計185名、五等考試設船舶駕駛等2科別計6名，合計300名。

    此外，身心障礙人員特考之三等考試設一般行政等13類科計34名、四等考試設一般行政等15類科計48名、五等考試設一般行政等7類科計50名，合計132名。

    至於國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，中將轉任考試設一般行政類科計1名、少將轉任考試設一般行政類科計3名、上校轉任考試設一般行政等5類科計10名，合計14名；其轉任機關均為國軍退除役官兵輔導委員會。

    考試院表示，為利於身心障礙者應國家考試，身心障礙人員特考應考人免繳報名費，並以一筆為限，相關資訊載明於應考須知，並預訂於今年12月22日至31日受理報名，採「網路報名紙本寄件」方式辦理，可把握時間登入國家考試網路報名資訊系統報名。

    圖
    圖
