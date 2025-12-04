國教院「教科用書與轉型正義教育研討會」 將探討傳奇歌手高菊花一生

國教院與野火樂集合作，在台北院區舉辦「鄒之春神──高一生56封家書特展」。（圖擷取自野火樂集臉書）

國家教育研究院將於12月12日舉辦「教科用書與轉型正義教育研討會」，以「戰後原住民族轉型正義」為主題，聚焦於原住民族在威權統治時期的處境。其中，將針對原住民族知名傳奇歌手高菊花進行探討，並介紹高菊花的紀錄片「敬高菊花—禁錮的餘生」，高菊花為活躍於50至60年代的歌唱家，其父為知名原住民族政治受難者高一生，國教院藉由介紹高菊花的生平，瞭解政治受難者後代的艱困處境。

國教院也在台北院區舉辦「鄒之春神──高一生56封家書特展」，以鄒族政治領袖亦為威權統治時期原住民族政治受難者高一生的受難經驗為主題，展出高一生先生入獄後的家書，即起開放社會大眾觀展。

請繼續往下閱讀...

國教院說明，研討會目的在協助教師與教科用書編輯人員，掌握戰後原住民族轉型正義相關議題的研究成果與政治檔案，以進一步轉化為學習內容，提升學習者對原住民族在威權時期處境之認識。

戒嚴時期，政府為抓捕政治犯與防堵共產思想滲透，對台灣山區實施嚴厲的控管，不但限制了原住民族的生活與自由，族人維護自身文化與權利的行動亦受到打壓，許多原民菁英因而被捕入獄，同時政府大力推動山地行政措施，對於原住民族的文化、語言、土地與社會網絡造成巨大傷害，在個人層次或集體層次，原住民族的權利在這段期間都遭逢嚴重的衝擊，為增加教育界人士對這段歷史的理解，同時鼓勵與協助出版業者在教科用書中編寫相關內容，研討會將邀請學者專家就相關議題進行分享。

首先，對於政治檔案在教科書編寫上的運用，國教院邀請國家檔案局副研究員徐紹剛說明政治檔案的解讀、使用與授權方式，並以50至60年代原住民族菁英的政治行動與威權政府的抓捕等政治檔案為例進行說明；另針對威權統治下的山地行政與治安管控（1950年前後為中心），邀請中央研究院助研究員顧恒湛助介紹威權政府於戰後所實施的山地行政或山地警備措施，以及這些措施對原住民族造成的衝擊與後續影響（包括個人層面與集體層面），並就教科用書如何編寫相關內容提出建議。

國教院在台北院區舉辦「鄒之春神──高一生56封家書特展」。（圖擷取自野火樂集臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法