「台北宣言」修訂專家會議登場 賴清德：台灣推AI新十大建設

賴清德總統4日出席中華民國醫師公會全國聯合會「Transforming Healthcare-Universal Health Coverage, AI, Green Healthcare and Collaborative Healthcare System」國際研討會開幕式。（記者張嘉明攝）

「台北宣言」以生物資料庫為主題，揭示相關研究倫理原則，世界醫師會（WMA）今年首次進行「台北宣言」修訂。賴清德總統指出，台灣正推動AI新十大建設，對於健康資料庫與生物資料庫的運用，也積極修法，盼未來「國家感染性疾病資源庫」完工後，可與各國生技領域進一步合作。

2016年發表的「台北宣言」聚焦健康資料庫與生物資料庫的倫理考量，正好呼應近年大數據、生物資料庫應用與AI智慧醫療的快速發展，而WMA的宣言每10年會進行一次大修訂，因此WMA於今年啟動「台北宣言」修訂程序，並以台北為首場會議舉辦地點，象徵台北在全球健康資料治理的核心地位。

中醫師公會全聯會理事長陳相國說，「台北宣言」建立在尊嚴與自主、獨立監督與透明性、公共利益與公平性等3大基礎之上，這次修訂將聚焦在同意模式完善、資料治理透明度提升，以及釐清AI時代資料二次使用的法律與倫理界線等，盼與「赫爾辛基宣言」相輝映，持續守護人權並推動醫學進步。

賴清德總統指出，WMA是全球最具代表性的重要醫療專業組織，在國際醫療倫理、醫療培力與全球健康政策具有深遠的影響力，也長期支持台灣，曾在2021年正式通過決議，支持台灣參與WHA與WHO周邊合作機制，並在每年WHA前，公開聲明力挺台灣。

人口老化、慢性病負擔攀升、疫情威脅等多重挑戰下，賴清德總統說，台灣啟動健康照護的政策轉型，善用數位科技與人工智慧，打造1個涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警、且能及時介入管理的智慧健康體系，讓台灣從以疾病治療為主的醫療模式，轉型升級為以預防和健康促進為主的健康照護。

此外，賴清德總統說，台灣正在推動「AI新十大建設」，將透過強化AI治理、資安治理和資料治理，來建立國家級的醫療資安防護機制，並設立AI應用的驗證與責任制度，在國際疫情監測、健康存摺、在宅醫療、或是遠距醫療、科技輔具、家醫大平台等方面，都已展現初步成果。

至於這次WMA討論「台北宣言」修訂，賴清德說，健康資料庫與生物資料庫的運用，攸關生技產業的進步發展。台灣近年來除了積極修法，為生技產業提供法規支持，明年「國家感染性疾病資源庫」完工後，更將促進台灣與各國生技領域的合作交流。

