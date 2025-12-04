「盤龍鏡」牽出台日千年交流 十三行博物館推「靜土有聲」特展

十三行博物館《靜土有聲：臺日古代文物對話特展》邀請民眾揭開跨海交流密碼。（記者羅國嘉攝）

新北市立十三行博物館推出疫情後國際大展《靜土有聲：台日古代文物對話特展》，集結台灣與日本珍貴考古文物，展覽最大亮點是刻有「景初四年」的盤龍鏡一段史籍未曾記載的年代，成為追索古代跨海互動的關鍵線索，即日起至2026年3月1日第一特展廳登場，票價80元，但若是新北市市民、65歲以上年長者、未滿12歲孩童、國內各級學校學生等條件皆享有免票優惠。

館長羅珮瑄指出，此次與日本宮崎縣立西都原考古博物館攜手策展，以「由器物看見人群的故事」為核心，從「安居」、「盛食」、「美飾」、「威望」四大主題呈現兩地重要文物，展現台日社會在生活、技藝與信仰上的深刻連結。

羅珮瑄表示，「盤龍鏡」鏡背龍紋氣勢磅礴，並刻有「景初四年」。然而「景初」為魏明帝曹叡年號，僅有三年紀年，這面鏡子因而成為研究古代跨海關係的重要線索，象徵身分與權力的文化密碼。展覽也呈現多項重量級展品，包括長逾1公尺、象徵靈魂渡航的船形埴輪，展現日本5世紀造船工藝；來自南方海域的珍稀貝鐲，記錄九州權力階層以物質交換鞏固地位的方式；另有首次公開亮相的乳藍色玻璃珠飾、方格印紋圜底罐等11件十三行遺址出土文物，共同描繪古代海域交流的壯麗景象。

羅珮瑄說，透過這批珍貴文物可一窺千年前的文化網絡，從禮品、貿易到象徵權威的器物，皆映照古人對生活與信仰的理解。更多資訊請至十三行官網或粉絲專頁查詢。

十三行博物館《靜土有聲：臺日古代文物對話特展》邀請民眾揭開跨海交流密碼。（記者羅國嘉攝）

