台南甘藷豐年季萬人焢窯12/6登場 停車、交管看這裡

台南市「2025甘藷豐年季」將於6日在新化果菜市場登場，周邊設有6處停車場。（圖由新化警方提供）

台南市「2025甘藷豐年季」將於6日在新化果菜市場登場，挑戰金氏世界紀錄「萬人焢窯」，還有市集、YOYO家族草地音樂會、頭家萬壽宴等。配合活動，周邊規劃有6處停車場，部分路段管制，新化警分局也將在重要路口實施交通疏導及管制措施。

主辦單位於活動當日規劃的6處停車場，分別在新化果菜市場及對面農地、虎頭埤風景區北側、虎踞營區、東成會館及新化高工等，並設有接駁車，每10分鐘1班，接送民眾前往活動會場；民眾也可搭乘市區公車，直接於新化果菜市場下車。

6日上午7時30分至下午6時，新化區由信義路與護東路口進入護東路至新化果菜市場路段，進行車輛管制。

新化警分局也將於台20線、台19甲、中興路、信義路及護東路等重要路口實施交通疏導及管制措施，請開車前往的民眾，配合繞道至信義路及中興路上之各停車場，呼籲民眾依安排路線及現場指揮行駛。

台南市「2025甘藷豐年季」將於6日在新化果菜市場登場，周邊交通管制。（圖由新化警方提供）

