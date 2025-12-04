為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    慘！鴕鳥大街小巷狂奔 墜溝泡爛泥一整晚表情好無辜

    2025/12/04 11:40 記者湯世名／彰化報導
    鴕鳥泡在排水溝爛泥堆中動彈不得。（圖由陳富提供）

    鴕鳥泡在排水溝爛泥堆中動彈不得。（圖由陳富提供）

    即刻救援！一隻體積超大的鴕鳥昨天（3日）在彰化縣伸港鄉大街小巷狂奔亂竄，嚇壞當地居民，今天（4日）上午傳出該鴕鳥疑在奔跑過程中不慎墜入大排水溝裡，還因陷在爛泥堆中動彈不得，當地什股村長陳富獲報到場勘查，鴕鳥面露無辜表情，眾人直呼「好可憐」，立即向彰化縣動物防疫所等單位通報，將由相關人員展開救援，把鴕鳥從爛泥巴中拉出。

    昨天傍晚有伸港村民發現1隻鴕鳥竟現身街頭，不僅鑽大街走小巷，還不時在田埂中奔跑，引起過往民眾側目，有民眾還拍下畫面PO網呼籲大家注意，不要被鴕鳥給撞到。

    什股村長陳富說，他接獲民眾通報指有鴕鳥墜入大排水溝裡動彈不得，今天上午前往查看發現鴕鳥整個身軀陷入爛泥堆中，想爬也爬不起來，可能昨天半夜不慎墜溝後動彈不得，泡在爛泥巴中吹了一整晚寒風，看上去相當虛弱。

    縣議員賴清美獲報指出，雖鴕鳥曾試圖振翅脫困但仍無濟於事，眾人也難以下去溝渠救援，鴕鳥也不時看著大家，表情無辜看上去好可憐；動物防疫所等單位接獲通報，將由專業人員來救援。至於這隻鴕鳥到底是從何處而來，至今議論紛紛，還要再釐清。

    鴕鳥深陷爛泥堆中，眾人想辦法解救。（圖由賴清美提供）

    鴕鳥深陷爛泥堆中，眾人想辦法解救。（圖由賴清美提供）

    鴕鳥深陷爛泥堆中不時看著眾人，表情超無辜。（圖由賴清美提供）

    鴕鳥深陷爛泥堆中不時看著眾人，表情超無辜。（圖由賴清美提供）

