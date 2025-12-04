台南烏樹林暫置場火災燒13天昨晚撲滅 市府向市民致歉

南市環保局代理局長許仁澤說明火警處理過程及後續作業。（南市府提供）

台南後壁區烏樹林暫置場火警，經消防及環保人員24小時輪班滅火，已於3日晚上11點半全面撲滅。台南市政府今天舉行記者會，由消防局長李明峯及環保局代理局長許仁澤說明火警處理過程及後續作業，同時也代表黃偉哲市長感謝相關人員投入，並為火警帶來的影響向市民致歉。

南市消防局長李明峯說明，火勢已於3日晚間熄滅，但為防範後續可能情況，消防局仍在現場佈線戒護，且安排定時巡視；目前已初步排除人為縱火的可能性，由於火勢已完全熄滅，今天將再次派鑑識人員前往火警現場進行勘察確認作業。

南市環保局代理局長許仁澤指出，災後處理的3大重點為「整理整頓、監測作業、保全駐守」，內容包括針對已燃燒的樹枝及綜合廢棄物進行初步整理並移除殘渣，持續進行現場土壤採樣檢測及水質分析作業，場內維持24小時駐守且每小時派員巡查嚴密監控。

許仁澤表示，由於火勢已撲滅，目前進入善後復原階段，環保局將加速暫置區垃圾移除的發包作業，讓現場廢棄物儘速進行分類整理，同時維持全天候24小時駐守巡查機制，以杜絕未來有類似悶燒情形發生。

關於暫置場附近居民對於空品及水質的疑慮，許仁澤說明，自火災發生以來，環保局第一時間啟動空品監控，於下風處架設火點影像監控，並進行24小時連續監測且公開數據；另外關於水質方面，則是密集在嘉南大圳烏樹林橋及烏樹林大排下秀祐橋進行採水檢測，檢測報告已出爐，水質監測安全無虞，河川與灌溉用水均正常。

