E人、I人都好玩！新北YOUTHMAS青年耶誕趴 開始報名

2025 You Stage歌唱比賽得獎者將於YOUTHMAS青年耶誕趴大舞台上演唱。（記者翁聿煌攝）

今年新北市青年局、觀光旅遊局攜手合作，首次邀請素人青年表演者登上全台最大耶誕城舞台，「YOUTHMAS青年耶誕趴」將在27日（六）在新北市民廣場登場，活動匯集精彩樂團表演、交換禮物、耶誕限定包廂、童話小鎮市集（期間限定美食）等，歡迎大家前來體驗最青春的歡樂耶誕派對。

新北市青年局長邱兆梅表示，「YOUTHMAS青年耶誕趴」以新北市最具指標性的竹筍耶誕樹為中心，舞台以充滿節慶氛圍的「薑餅屋」設計，活動從下午2點到晚上9點熱力不間斷，由漫才團隊、人氣樂團、新北國際街舞大賽、You Stage歌唱大賽得獎者接力演出，更邀請知名DJ壓軸，以熱門金曲帶動全場氣氛。

在「交換禮物區」，針對E人和I人設計2款玩法，適合外向E人的「主題禮物Party Time」，由參與者選擇喜歡的主題事先報名，活動當天按照所選主題帶上小禮物，來體驗最歡樂、最驚喜的交換禮物，也有機會認識到最合拍的新朋友！適合內向I人的「驚喜扭蛋盒」則讓參與者以扭蛋方式隨機交換禮物，用最自在、零壓力的方式感受耶誕溫馨氛圍。

年末聚會的「耶誕包廂區」則讓大家在年末都能開心聚會，打造成新朋友破冰、好朋友歡聚的共享空間，規劃「好聊好座」，歡迎三五好友揪團，每人在市集消費滿300元，即可入場拍照、享用餐點，「交換禮物-主題禮物Party Time」已開放線上報名，更多完整的舞台陣容及演出時間，請密切關注新北市青年局官方資訊，歡迎線上報名。

新北市青年局「YOUTHMAS青年耶誕趴」活動將從12月27日下午到夜晚持續放送熱力。（資料照）

