為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣博愛國中、東興附幼創意教學 雙獲教育部教學卓越銀質獎

    2025/12/04 11:23 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣博愛國中「慢思博愛．創「心」TEAM」教學方案榮獲教育部114年度教學卓越獎銀質獎。（新竹縣政府提供）

    新竹縣博愛國中「慢思博愛．創「心」TEAM」教學方案榮獲教育部114年度教學卓越獎銀質獎。（新竹縣政府提供）

    新竹縣博愛國中「慢思博愛．創『心』TEAM」及東興國小附設幼兒園「對稱有藝思」教學方案，榮獲教育部114年度教學卓越獎銀質獎，各獲頒發30萬元獎金。縣長楊文科肯定學校教師對課程教學創新的用心與付出，培育學生優秀的能力，與世界接軌。

    縣府教育局表示，博愛國中團隊開發TEAM四大主軸課程，分別是T課程思辨關懷（Thinking）、E課程環境永續（Environment）、A課程雙軸數創（Artificial Intelligence和Aesthetic Intelligence）、M課程公民實踐（Movement），透過FUTURE教學模組讓學生覺察真實生活情境問題，探究思考解決問題，過程中老師善加引導，但不急著給答案，能容錯等待，是一種經過思考的深度學習，慢教養快素養讓孩子學得更好。

    在數位原生代，老師看見孩子快淺薄的問題，用心開發主題跨域課程，希望「用5C駕馭3C」，培育五力全開：批判思考力Critical thinking、創造思考力Creative thinking、溝通表達力Communication skills、團隊合作力Collaboration、問題解決力Complex problem solving的未來公民行動家。

    東興國小附設幼兒園獨創的「對稱有藝思」課程方案，巧妙融合藝術與數學兩大領域，透過「對稱」的主題，成功啟發幼兒的美感思維與數理邏輯，課程的緣起，來自校園中「藝術踏階」意外啟發幼兒對規律與美的好奇。同時面對幼兒在數學幾何與空間感知上的學習挑戰，「藝數興團隊」決定以藝術為橋樑，打造這套生動有趣的數學素養課程。

    東興國小團隊以「藝思」作為整合幼兒六大核心素養的鑰匙，引導孩子透過五感體驗，在「探索、遊戲、思考、創造」中，理解「藝術不只是畫圖，數學不只是算式」，讓學習過程充滿樂趣與深度。同時課程帶領幼兒走訪在地文化資產「新瓦屋」，親自觀察傳統客家建築的對稱之美。也讓孩子們學會接納差異，將學習經驗與生活環境連結，照亮幼兒們的美感世界。

    新竹縣博愛國中「慢思博愛．創「心」TEAM」教學方案榮獲教育部114年度教學卓越獎銀質獎。（新竹縣政府提供）

    新竹縣博愛國中「慢思博愛．創「心」TEAM」教學方案榮獲教育部114年度教學卓越獎銀質獎。（新竹縣政府提供）

    新竹縣東興國小附設幼兒園「對稱有藝思」教學方案，榮獲教育部114年度教學卓越獎銀質獎。（新竹縣政府提供）

    新竹縣東興國小附設幼兒園「對稱有藝思」教學方案，榮獲教育部114年度教學卓越獎銀質獎。（新竹縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播