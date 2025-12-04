竹市建功高中募款改善校園安全 家長批學校要負責：連鐵捲門也要收錢？

新竹市立建功高中家長投訴，學校家長會竟向家長要求捐款做為鐵捲門及監視器的經費所需，痛批市府預算充實，為何連一扇鐵捲門也要家長捐，實在諷刺及太扯了。（記者洪美秀攝）

新竹市府明年度總預算是史上最高，歲出高達467億元，2日才由市議會以包裹表決方式通過，光是教育類別預算就高達150億元，但市立建功高中有家長投訴指稱，近期收到學校的捐款通知書，要每位家長至少捐500元，做為學校監視器、鐵捲門、通學步道和安全綠籬的改善經費共100萬元，若捐款達3000元就可收到感謝狀及茶葉禮盒。

家長痛批，學校的安全設施本來就該由學校負責，怎會要家長捐款蓋建？市府預算這麼高這麼多，卻連一扇鐵捲門都要跟家長要，實在太扯及諷刺，說窮不能窮教育都是騙人的，市府有錢亂編，卻連一扇鐵捲門也編不起？

請繼續往下閱讀...

對此，建功高中校長林國松表示，每年學校校慶前，都會由家長會提出學校學生所需的捐款項目，因今年學校的大門及周邊綠籬廊道即將完工，家長會很熱心表達想為學校盡一份心力的想法，才會提出可多增加一些學校安全設施的項目，考量學校大門外的通學步道是開放式的，需加裝較多監視器，才會提出在原本設備之外再增設多支監視器等項目。家長會的好意與心意是希望幫學校，但學生的安全確實是學校的責任，學校確實未掌握到家長會發出的捐贈表單內容。

有家長投訴指稱，近期收到孩子帶回來的學校通知單，內容是說明要家長捐款，但捐款的項目與內容讓人看了傻眼，包括要每位家長至少捐500元，而捐款的項目竟是做安全鐵捲門及裝監視器和通學步道和綠籬改善經費，4個項目共100萬，而這些經費不是本來就應由學校及市府教育處負責，怎麼連一扇鐵門的費用都要跟家長要，市府不是說教育經費充足，且年度預算也變高，怎麼連監視器設備都要家長捐？實在很諷刺，質疑學校可讓家長會用這種名目跟家長收錢嗎？真的是太扯了。

新竹市立建功高中家長投訴，學校家長會竟向家長要求捐款做為鐵捲門及監視器的經費所需，痛批市府預算充實，為何連一扇鐵捲門也要家長捐，實在諷刺及太扯了。（記者洪美秀攝）

新竹市立建功高中家長投訴，學校家長會竟向家長要求捐款做為鐵捲門及監視器的經費所需，痛批市府預算充實，為何連一扇鐵捲門也要家長捐，實在諷刺及太扯了。（記者洪美秀攝）

新竹市立建功高中家長投訴，學校家長會竟向家長要求捐款做為鐵捲門及監視器的經費所需，痛批市府預算充實，為何連一扇鐵捲門也要家長捐，實在諷刺及太扯了。（記者洪美秀翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法