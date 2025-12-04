65％民意支持五楊高楊頭段新增涵洞 盼解決交通壅塞

新竹縣竹北市福興東路一段與自強一路口下方涵洞（國道1號91k+409）長期交通壅塞，相關單位會勘研議對策。（蔡蕥鍹提供）

新竹縣竹北市福興東路一段與自強一路口下方涵洞（國道1號91k+409）長期交通壅塞，在立委范雲協調下，交通部高公局與縣府會勘後評估新增涵洞，縣議員蔡蕥鍹今天公布「五楊高楊頭段新增福興東路側涵洞」意願調查，獲高達65%民意支持新增涵洞。

蔡蕥鍹表示，福興東路路寬近20公尺，進入涵洞卻縮成約15公尺，加上橋下偏暗導引不足，尖峰時段車流壅塞，民眾陳情希望直接拓寬福興東路箱涵。高公局與縣府11月7日首次會勘，初步確認若就地拓寬現有涵洞，將長期封路改道，對兩側生活圈影響過大，因此轉為評估新增涵洞，並研議從整體路網銜接國道東西兩側。

為了解民意，她發起意願調查，並跨黨派邀議員集吳旭智、林禹佑、代表鄭建村、林祺烜、鹿場里長范光仁、斗崙里長張琬媃、中崙里長李金對共同連署。調查共蒐集逾400筆意見，初步統計顯示，65%民眾支持「嘉勤南路接成功八路新增涵洞」，約28%支持「嘉勤南路接文興路新增涵洞」，僅少數反對新增涵洞（7%）。

蔡蕥鍹表示，11月25日縣府交通旅遊處再度召集會勘，僅聚焦在短期可調整的交管措施，如研議東西向輪放號誌、縣政二路號誌連鎖、檢討路口導流方式，但對於長期壅塞與結構瓶頸問題卻未一併思考。

她認為，這不是單一號誌就能解決的問題，而是國道穿越都市、卻遲未處理的結構性瓶頸，必須趁五楊高楊頭段工程啟動前一併檢討。如果該路口要改善，必須在明年3月底前由縣府提出規劃方案給高公局，才能趕上五楊高楊頭段的進度。

蔡蕥鍹表示，這次定期會她提出「短期止險－中期優化－長期拓寬」3階段整體方案，短期止險：強化橋下照明與警示設施，檢討標誌標線與導引，調整護欄與彈性柱配置，恢復有效通行寬度，同時兼顧行人安全。

中期優化：配合福興東路與嘉勤南路、自強一路等路口，評估尖峰時段禁止左轉的可行性，檢討分隔島鼻端、渠化設計及人車動線，延伸至縣政二路一帶導流，避免交通壓力集中在單一瓶頸。

長期拓寬：高公局與縣府完成可行性評估，將「新增嘉勤南路側涵洞」納入楊頭段拓寬工程整體改善計畫，從源頭解決國道東西兩側被切開的結構問題。

蔡蕥鍹強調，此次調查同等重視支持與反對意見，她會把民眾回饋整理成具體資料，持續向高公局與縣府爭取，要求在五楊高楊頭段細部設計時，真正把竹北東西兩側生活圈的需求納入，讓國道不再成為阻礙當地交通的高牆，而是通行無阻的起點。

