10年來最大！太陽黑子群現身 台北天文館開放專業望遠鏡觀察

近日捕捉到巨大太陽黑子群影像，是10年來所出現最大的黑子群之一，近1、2週均可觀察。（圖由台北天文館提供）

台北市立天文館指出，近日捕捉到巨大太陽黑子群影像，是10年來所出現最大的黑子群之一，全長約18萬公里，當中至少有5個黑子的面積比地球還大，未來1、2週內均可觀察，台北天文館於開館日的上午10點至12點、下午2點至4點，開放專業望遠鏡讓民眾一睹壯觀景象。

台北天文館表示於12月2日發現此巨大太陽黑子群影像，這個由編號AR 4294-96黑子群組成的黑子集團，更是10年來出現的最大黑子群之一，全長約18萬公里，當中至少有5個黑子的面積比地球還大。

請繼續往下閱讀...

目前，這個龐大的黑子群正隨太陽自轉而逐漸朝向地球，未來1、2週內均可觀察，台北天文館於開館日的上午10點至12點、下午2點至4點，開放專業望遠鏡讓民眾一睹壯觀景象。

台北天文館介紹，該黑子群最早是由位在火星的NASA毅力號探測車於上週所發現，當時在地球還無法看到它，不過當這個巨大黑子群初露蹤跡時，就爆發了1場近期最強烈的X級閃焰，導致澳洲地區的短波無線電通訊中斷。

天文學家預測，隨著黑子群的發展與逐漸朝向地球，還可能出現更強烈的閃焰爆發，甚至引發地磁風暴，屆時中高緯度地區將出現絢爛極光，而通訊系統、衛星導航、電力網路等都可能受到影響，不過這些異常狀況通常是短暫而可控的，不需恐慌。

天文館補充，目前太陽正處於第25週期的活動高峰期，台北天文館展示場內有豐富的相關展示，詳細介紹太陽活動對人類生活的影響，並可透過專業望遠鏡觀察太陽細節，歡迎民眾參觀。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法