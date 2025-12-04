為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中捷打造豐樂公園站為霹靂布袋戲主題車站 開賣相關商品

    2025/12/04 10:24 記者蘇金鳳／台中報導
    中捷綠線在豐樂公園站販售霹靂布袋戲經典角色Q版造型手偶（中捷公司提供）

    台中捷運自豐樂公園站成功打造為全台首座「霹靂布袋戲主題車站」後，受到粉絲的歡迎，而中捷公司再引進霹靂周邊商品，成為中部霹靂商品唯一據點，即日起在豐樂公園站開賣，粉絲可以就近入手素還真、一頁書、葉小釵等傳奇英雄，把喜愛的經典角色帶回家。

    台中捷運豐樂公園站從站體外牆、收費閘門到月台門等都融入霹靂布袋戲經典角色設計，並展示布袋戲文化精髓，成為粉絲朝聖打卡的熱門景點，也吸引國內外旅客造訪，更是學校申請參訪的特色車站。

    為滿足廣大布袋戲粉絲，中捷公司進一步在豐樂公園站販售霹靂布袋戲周邊商品，包括Q版造型手偶、Q萌小公仔組、多功能證件卡套等，都是粉絲最期待的人氣品項，也非常適合通勤族與學生族日常使用，兼具收藏與實用性。旅客可在3樓霹靂商品展示櫃近距離欣賞商品，再前往旅客詢問處購買，便利又貼心。

    另外，中捷公司推出限時抽獎活動，自即日起至明年1月31日止，凡購買霹靂商品不限金額即可獲得摸彩券1張，獎項包含霹靂限定Q版小公仔組、素還真手偶、一頁書手偶與中捷周邊商品，粉絲們絕對不能錯過，中獎名單將於活動結束後公告於中捷官方FB。

    霹靂布袋戲Q萌小公仔組（中捷公司提供）

