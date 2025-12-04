桃竹苗分署培訓國手贏回亞洲技能競賽8金牌 莊致齊、鄭宇翔僅16歲

國手鄭宇翔（右）及莊致齊（左）贏得「自主移動機器人」 青少年組金牌。（桃竹苗分署提供）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署培訓國手參加「2025年第3屆亞洲技能競賽」，贏回青年組「工業控制」、「服裝創作」、「冷凍空調」與青少年組「自主移動機器人」等7職類8面金牌，其中「自主移動機器人」金牌選手莊致齊、鄭宇翔都就讀苗栗縣君毅高中，展現超齡的技術穩定度與臨場成熟度。

莊致齊、鄭宇翔都僅16歲，莊致齊從小就對機構設計著迷，擅長拆解、組裝，鄭宇翔則於程式邏輯與系統整合有亮眼表現，思維細膩且能精準執行，因2人分工明確、風格互補，是教練眼中的「黃金組合」。

為了參加亞洲技能競賽，莊致齊、鄭宇翔早進駐桃竹苗分署的移地訓練，在完整的住宿膳食、訓練材料、專業師資環境中，由指導國手經驗豐富的老師謝道明擔任訓練師，謝道明將複雜問題拆解成模組化概念，幫助莊致齊、鄭宇翔於反覆練習中找到穩定節奏，並加強透過情境式模擬、突發狀況演練、精準錯誤分析等臨場應對能力。

莊致齊、鄭宇翔說，君毅高中老師黃新福、黃正鈞之前的基礎訓練紮實，加上接受國手訓練過程有完整的師資、設備、材料等支持，他們才能挺進國際舞台有亮眼表現；聽到榮獲金牌時，他們開心地幾乎說不出話，「對於辛苦與努力都被看見，非常感動」。

桃竹苗分署長賴家仁說，亞洲技能競賽是明年第48屆國際技能競賽的前哨戰，希望獲獎國手們，都能在本次競賽中累積寶貴實戰經驗，在明年競賽時，同樣能有傑出表現，讓世界看見台灣技能的高水準。

國手鄭宇翔（右）及莊致齊（左）贏得「自主移動機器人」 青少年組金牌。（桃竹苗分署提供）

