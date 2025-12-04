南投「石虎牌」烘焙品聯合行銷 享受美味甜食助生態保育

集元果觀光工廠，以取得「友善石虎農作─安全蔬果」標章的香蕉，研製出青蕉粉。（林保署南投分署提供）

林業及自然保育署南投分署推動石虎保育，也輔導相關業者開發友善石虎農作商品，近日推出以友善石虎農作香蕉製成的青蕉粉及蕉皮粉為材料的烘焙糕點，12月於南投8家烘焙店限時聯合銷售，以美味帶領大眾認識友善環境，深化保育教育與永續餐飲理念。

林業保育署南投分署表示，南投分署自2014年起與生物多樣性研究所共同推動「友善石虎農作標章」，奠基於有機、綠保標章、產銷履歷等驗證，協助農友以保留草相、不使用毒鼠藥、獸鋏、溫室，且不放養犬貓等方式經營農地進行耕作，提升石虎等野生動物生存安全，也改善農地生態品質，落實永續共好的「生態農業」。

其中位於集集鎮的集元果觀光工廠，自家工廠旁香蕉田取得「友善石虎農作─安全蔬果」標章，近期攜手縣內旅行圖中甜點屋、安安你好、萊緹蛋糕坊、咪塔雞蛋糕、什一堂烘焙坊、日晨咖啡烘焙、山孩、丘山茶等8家南投在地品牌烘焙店，利用新研發出來的青蕉粉及蕉皮粉等原料，歷經一個半月研發，製作出獨特的「石虎牌」糕點，12月5日起至12月31日止，於上述8家店聯合銷售，單筆達指定門檻即可獲得點數，集滿點數即可兌換精美大禮包。

南投分署指出，保育石虎不僅是一項政策，也能是一種生活方式，當消費者能以一塊甜點、一杯飲品參與支持，就能讓友善土地的力量持續擴大，未來將持續與、農友、地方品牌、餐飲業者、教育推廣單位攜手合作，讓友善石虎理念深入社區、產業與生活場域。

以友善石虎農作香蕉粉研製的美味糕點。（林保署南投分署提供）

以友善石虎農作香蕉研製的糕點， 兼具美味與安全衛生。（林保署南投分署提供）

南投「石虎牌」烘焙品聯合行銷 ，民眾享受美味糕餅還有助生態保育。（ 林保署南投分署提供）

南投縣近幾年來推動石虎生態保育，許多友善石虎農地都拍下石虎蹤跡。（南投縣政府提供）

