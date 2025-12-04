高雄推動碳循環價值鏈 8企業完成系統建置

淨零學院深入長春汽電共生煙道捕氣實廠交流。（市府提供）

碳捕捉、再利用與封存（CCUS）技術是邁向2050淨零的重要戰略，高雄已有8家企業完成系統建置，市府透過產業淨零大聯盟與淨零學院強化產業交流，在新設工廠與減碳計畫中納入要求，推動碳循環價值鏈於高雄落地，加速產業轉型更具競爭力。

面對未來能源結構中火力發電仍占一定比例，以及鋼鐵、石化等產業先天製程條件，CCUS是實現淨零不可或缺的技術，市長陳其邁與在地鋼鐵、石化、能源、電子業等，共同研討國內外案例、地質封存條件及去碳電力標準，從技術、資金與環境面向凝聚跨產業共識。

環保局表示，高雄推動CCUS已從概念走向實際運作，8家企業完成系統建置，其中大連、東聯及中纖將技術導入商業化，每年合計約8萬噸CO₂被轉化為甲醇、乙醇等化學品，或供應半導體產業高純度CO₂，中鋼、長春、台塑、中油及金屬工業中心也同步投入研發能量。

市長陳其邁指出，高雄匯聚各類型製造業，是新技術應用關鍵場域，推動CCUS核心在於資金與技術投入，無論是企業投資或政府補助，最終都要以可量化、具商業模式方案作為支撐；淨零學院實地走訪中鋼「鋼化聯產」、長春「煙道捕氣」、台塑「固碳工廠」等，深入探討捕捉溶劑、煙道濃度、純化流程與產品需求等關鍵環節。

台大新碳勘科技研究中心教授劉雅瑄解析碳封存的地質條件，指出台灣西部海岸深部鹽水層具備封存潛力，高雄擁有高度碳捕捉需求的產業聚落；台經院副院長左峻德介紹「PAS 247去碳電力標準」，協助核算火力電廠導入碳捕捉後電力，為需使用綠電企業提供「無碳電力憑證」，建立可行商業模式。

市長陳其邁與專家共同討論推動方向。（市府提供）

淨零學院深入台塑固碳工廠實廠交流。（市府提供）

