今晚明晨仍有12度低溫 明起逐步回溫、週末陽光露臉大回暖

今（4日）持續受冷空氣影響，北、東部維持陰時多雲天氣，局部偶零星雨，新竹以南為多雲到晴天氣，新竹及花蓮以北地區白天高溫在20度以下，感受寒冷；今晚明（5日）晨西半部平地空曠處仍有局部12-14度機會，週末假日天氣好轉，氣溫也會逐步回升。

天氣風險公司分析師薛皓天指出，今北、東部維持陰時多雲天氣，局部偶零星雨，新竹以南為多雲到晴天氣，新竹及花蓮以北地區白天高溫在20度以下，感受寒冷；中部高溫約22-24度，有涼意，南部高溫約23-25度，有暖意。

入夜後，西半部受輻射冷卻影響，今晚明晨平地空曠處局部有12-14度機會，日夜溫差大；北部空曠處及近山區夜間低溫也有13-15度，市區低溫約16-18度。

明各地天氣型態與今大致相同，迎風面北海岸、東北角及東半部仍有短暫陣雨，大台北局部偶有零星飄雨，各地高溫略升1-2度，整體感受仍偏涼到冷。尤其夜間清晨溫度仍低，另外西半部地區要注意日夜有10度左右溫差。

週末高壓出海減弱，大環境由東北風漸轉偏東風，迎風面北海岸、東北角及東半部維持多雲偶有短暫陣雨天氣，大台北地區逐漸有陽光露臉，轉多雲時晴天氣，其餘各地維持晴到多雲天氣。週日天氣再進一步轉好，東半部也有陽光露臉機會。氣溫方面，週末兩天會逐步回升，北部高溫約23-26度，中南部高溫約25-28度，各地日夜溫差仍明顯，西半部要注意有10度左右溫差，夜晚清晨氣溫低感受較冷，白天時間感受舒適到有暖意。

預估下週一（8日）另一波東北季風南下，水氣增多，北、東部再次轉陰雨天氣，且氣溫下降，新竹以南可維持晴到多雲天氣。下週二（9日）高壓中心出海減弱，漸轉偏東風環境，迎風面基隆以南至台東維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲。下週三轉高壓迴流偏東風環境並持續至下週五，期間各地大致為晴到多雲天氣，白天氣溫皆偏暖，由北至南高溫約25-30度。

