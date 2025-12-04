高雄亞灣這路口新增左轉道 工務局：增進效率、提升安全

亞灣中華五路、成功二路口翻新路面並增設左轉道。（工務局提供）

為提升高雄亞洲新灣區交通品質，工務局道路養護工程處近期完成中華五路、成功二路等路面改善，並於路口增設左轉道，增進行車效率也提升安全度。

工務局長楊欽富說明，中華五路及成功二路為亞灣區至市中心交通幹道，沿線有夢時代、迪卡儂、好市多、家樂福、IKEA等百貨購物商場，及高雄軟體園區、高雄展覽館等經貿場域，也是前鎮科技產業園區、高雄港碼頭聯外道路，成功二路更為輕軌路段，住商育樂機能相當發達。

請繼續往下閱讀...

楊欽富指出，道工處近期完成前鎮區中華五路（時代大道至新光路）、苓雅區成功二路（新光路至海邊路）等路面改善，改善面積共約2萬9000平方公尺，並配合交通局路型規劃，調整標線新增左轉專用車道，增進周邊交通流暢性與便利性。

道工處表示，隨著亞灣區發展，逐年增長的交通流量加速鋪面老化，原先道路設計也逐漸不符需求，這次以獲內政部補助改善的中華五路為核心，延伸改善鄰近星光水岸公園、旅運中心、市立圖書館總館等觀光重點路段的成功二路，以串聯周邊高雄洲際酒店、承億酒店等五星級飯店及三多商圈往來動線。

除刨鋪翻新路面，並配合交通局規劃調整車道配置、標線，透過增設左轉專用道，將直行與左轉車輛分流，以及停車格位路段繪設路面邊線，提供出入的臨時緩衝空間，也取消不符現況使用需求的標線，增進路口通行效率、提升整體行車安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法