測速照相這三縣市裝最多！ 科技執法今年已飆逾144萬張罰單

藝人陳為民日前一句「台灣測速照相過多是國恥」引發熱議，內政部警政署統計，目前國內測速照相設備高達1809處，數量前三多的縣市依序為新北市、台中市和屏東縣；更誇張的是科技執法罰單數量，今年光一月到十月累計144萬8869件違規罰單。

各界對測速照相、科技執法設備評價正反不一，支持者認為可減少車禍事故，讓住家附近更安全、噪音更少；反對者認為速限設置不合理、「陷阱式」執法、影響駕駛專注力、罰鍰收入被地方政府拿去當「小金庫」胡亂使用。

交通罰鍰分配比例取決於舉發機關，直轄市、各縣市政府舉發案件，其罰鍰75%分配給直轄市或縣市政府、24%分配給各處罰機關、僅僅1%才繳給國庫，等於約99%的罰鍰是被地方政府拿走。

最被各界詬病的是，地方政府分配的罰鍰只須提撥12%，作為交通執法與交通安全改善經費，其餘就會流入市庫，可做其它用途，因此被詬病是對民眾「搶錢」。

根據警政署統計，今年一月到十月測速照相取締超速最多的單位，第一高是台北市警察局的30萬620件、桃園市警察局的23萬9979件、台中市警察局的21萬9515件。

另外，還有被嫌惡的路口科技執法，設備以不停讓行人及闖紅燈為取締重點。今年一月到十月全國累計高達144萬8869件，遠遠超過去年整年的84萬3999件，數量飆升極為驚人。

測速照相和科技執法設備胡亂開罰釀民怨，內政部警政署今天（4日）赴立法院交通委員會報告時表示，會要求各縣市政府警察及觀，先以交通工程手段降低交通事故，若無法有效降低，才會設置測速照相和科技執法設備。

另外，警政署也表示，將會研擬測速照相設備設置及調整標準，增訂設備的設置與調整標準，研擬更具體的設置條件，並訂定成效評估指標，以調整及汰除不合理的執法點為。

