    首頁 > 生活

    淡水大停水鄭宇恩批不補償民生、商業損失 市府：線上表單已加開其他欄位

    2025/12/04 09:39 記者黃子暘／新北報導
    市議員鄭宇恩批評，市府竟不補償營業、在外食宿等。市府回應，店家營業損失部分，市府代位求償，「淡水區停水補償措施應保全之證據資料表」中購買水、水塔馬達空轉修繕費用憑據，為「包括但不限於」，其他損失支出憑據也可提出。（鄭宇恩提供）

    新北市淡水區因淡北道路工程失誤釀成6萬多戶大停水，部分社區停水高達139個小時，市府昨宣布補償民眾買水、水塔馬達空轉修繕費，市議員鄭宇恩批評，市府竟不補償營業、在外食宿，更無法比照基隆給予「水塔清洗、濾心更換」的補助。市府回應，店家營業損失部分，市長侯友宜市長已說明由市府代位求償，「淡水區停水補償措施應保全之證據資料表」中購買水、水塔馬達空轉修繕費用憑據，為「包括但不限於」，其他損失支出憑據，市民也可提出。

    鄭宇恩表示，民眾打開補償表單，卻無從下手，好幾天無法營業的店家，找不到填寫「營業損失」的欄位；因為沒水洗澡外宿的市民，找不到填寫「外宿費用」的欄位；因為沒水無法煮飯的鄉親，也沒有填寫「餐飲費用」的欄位；復水期間水塔、濾芯污染更無法比照基隆給予「水塔清洗、濾心更換」的補助，當然鄉親用上的貓砂也不在補償範圍，只能就買水和維修水塔馬達可以請求主張。

    鄭宇恩質疑，要填寫水費通知單上的水號，租屋族、外籍生該怎麼請領？「最無奈的是，原來在新北市政府眼裡，淡水停水只到12月2日」，3日大批水車、里長們四處奔走，「都不知道是在忙什麼？」呼籲侯友宜「行行好」、「別甩鍋承包廠商的保險公司」，請先補償市民再跟廠商求償，不要讓補償變成空頭支票。

    市府回應，市府會代位求償店家營業損失，會受理店家提出的營業損失資料，並要求施工廠商與損失店家協調，店家可至淡水區公所專責窗口或以線上表單提出申請；「淡水區停水補償措施應保全之證據資料表」中購買水、水塔馬達空轉修繕費用憑據為「包括但不限於」，其他損失支出憑據也可提出，淡水區公所將與市民說明，線上表單已加開其他欄位避免誤解。

