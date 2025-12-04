「2025人權藝術生活節」音樂會「眾生喧嘩」免費參加 先搶為快

「2025人權藝術生活節」音樂會「眾生喧嘩」免費參加，貴賓票先搶為快。（國家人權博物館提供）

國家人權博物館「2025人權藝術生活節」音樂會「眾生喧嘩」台灣複調的迴音，12月7日（日）晚上19點至21點將在白色恐怖景美紀念園區禮堂（新北市新店區復興路131號）登場，提供限量貴賓券，歡迎親朋好友撥冗參加；由於數量有限，請提早登記，以免向隅。

主辦單位表示，「眾生喧嘩」音樂會演出陣容堅強，除了網羅入圍金馬獎、金曲獎、金鐘獎的「三金表演者」高蕾雅、入圍金曲獎最佳新人獎的裝咖人、跨東西方樂器的名音樂製作人黃培育、現場演唱功力深厚的唱將吉那罐子（楊淑喻）等等台灣當今一流歌手外，更邀請到享譽國際的「未竟學院」（Accademia dell'Incompiuto - Academy of the Unfulfilled；歌手來自義大利、智利、新加坡） 共襄盛舉。

這些個個可以獨當一面的歌手們，將以各自不同的母語，各種不同的聲音、觀點，即興並存，互相碰撞，異中求同，彼此接納，因此，原住民語、客家語和台語將和拉丁字母文化節奏交換角色扮演，激盪出共染的聲韻音腔，吟唱彼此歌曲，象徵台灣文化的多元和包容。

主辦單位表示，除了有好聽的音樂可聽外，還有禮物、好康可拿，機會稍縱即逝，敬請及時把握，趕快登記姓名保留位子。（https://www.facebook.com/share/v/19s8egDtn9/?mibextid=wwXIfr）

