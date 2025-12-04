「台語詩人歌手」謝銘祐到虎科大開講 一句話點醒年輕創作者

金曲歌手謝銘祐到虎科大分享創作經驗，也鼓勵年輕學子用不同角度體察熟悉事物。（圖由校方提供）

國立虎尾科技大學「福爾摩沙之聲—本土語大師講座」邀請「金曲歌王」謝銘祐前來，以8首歌曲串連其生命經驗及城市記憶，將講座主題訂為「有一個寫歌的人」，他向在場上百位學子勉勵「要很謙卑、認真的去寫自己可以感動的作品」。

虎科大從2023年開始舉辦「福爾摩沙之聲」系列講座，配合高等教育深耕計畫，邀請本土語文各領域專家學者，與重要文藝大師及文化保存者交流。除了修習本土語文必修課的學生參與外，虎科大也邀請全體師生參與講座，透過「福爾摩沙之聲」，對本土語文藝文發展有更深的認識。

虎科大副校長方昭訓表示，謝銘祐身為資深創作者且多次獲得金曲獎及金音獎等多項肯定，曾為劉德華、梅艷芳、徐若瑄等歌手寫過不少膾炙人口作品，近年致力於母語創作與推廣，因作品優雅如詩，備受文學界青睞，被譽為「台語詩人歌手」。

謝銘祐與吉他手王東昇共同演出，串聯起整場講座。他表示，情緒是作品中最重要主題，而場景是烘托情緒重要關鍵，面對再熟悉不過的台南，曾透過地圖，花了將近半年走完台南每條街道，以不同方式去體會熟悉事物，進而創作出，《行》。

「太習慣一件事，你反而看不到它的全貌」，他以《想》這首歌為例，分享自身如何以旁觀者角度去思考。謝銘祐鼓勵學子，藉由觀察與體驗，適時地以陌生化的眼光重新感受身處環境，更勉勵大家要謙卑、認真去寫自己可以感動的作品，且創作只有一件事，就感動而已，沒有其他的。

金曲歌手謝銘祐（右）到虎科大分享創作經驗，由副校長方昭訓（左）頒發感謝狀。 （圖由校方提供）

