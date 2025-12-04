台大爆多名學生收肺結核檢查通知 被匡列者幾乎都修過這堂課

台大多名學生收到肺結核匡列檢查通知書。（資料照）

台灣大學近日傳出疑似肺結核接觸傳染事件，有多名學生收到郵件通知要求進行X光和抽血檢查，並在社群平台「Dcard」上引發討論，更有台大學生表示，去年曾收到通知，且收到的人幾乎都曾修過「經濟學原理」，懷疑感染源與這門課有關，不過詳細情形仍有待釐清。

綜合媒體報導，有台大學生在Dcard分享自己收到的保健中心通知信，信件內容指出，北市聯合醫院結核病防治組確認學生「符合肺結核接觸者標準」，必須依法接受衛教、X光和抽血檢查。原PO無奈地說，這已經是第二次收到此通知，但他完全不清楚感染源究竟在哪堂課。

許多台大學生也在文章留言表示：「也收到… 財金還是經濟的課吧～」、「我也有收到…但沒有修財金或經濟的課。」、「我在歐洲交換為什麼也有收到，不過寄信問好像說匡列時間是一年多。」、「我有收到的朋友都是管院的欸 辦在期末週到底？」、「把檢查辦在期末考週到底是什麼天才操作？」原PO也回應留言：「我是大概1-2年前，好像是因為修個經原（經濟學原理），那時候確實只有檢查一次而已。」

從學生留言可得知，收到檢查信的學生大多都修過管理學院課程，甚至有畢業生收到通知，人在海外交換的學生也收到信件，事件涉及範圍可能牽連甚廣。

台大校方則表示，配合主管機關防疫，但因防疫措施涉及個資故不便說明細節。北市衛生局指出，確實有確診個案，匡列人數仍在確認中，目前已匡列與個案共同居住者、可傳染期間1天內接觸8小時以上或累計達40小時以上之接觸者，如接獲通知，應配合接受檢查。

