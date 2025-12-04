為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    雲林古坑今晨低溫12.6度！週六短暫回溫、下週一東北季風再增強

    2025/12/04 06:37 即時新聞／綜合報導
    今晨是這波東北季風冷空氣影響最顯著的時間點，各地低溫普遍降至15度至18度，局部空曠地區及近山區平地氣溫會再更低。（資料照）

    今晨是這波東北季風冷空氣影響最顯著的時間點，各地低溫普遍降至15度至18度，局部空曠地區及近山區平地氣溫會再更低。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（4日）持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花蓮、台東地區、恆春半島及大台北、中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    在氣溫方面，今晨是這波東北季風冷空氣影響最顯著的時間點，各地低溫普遍降至15度至18度，局部空曠地區及近山區平地氣溫會再更低。今日平地最低溫出現在連江縣馬祖測站，今晨6點3分測得11.4度，台灣本島平地最低溫則是雲林縣古坑鄉的「荷苞」測站，今凌晨1點37分測得12.6度。

    今日白天北部及宜花高溫只有19度至21度，整日感受偏涼，中南部及台東高溫也略降至24度、25度，南北溫差較大，南來北往的朋友應注意氣溫變化。

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週五（5日）東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨。西半部及宜蘭低溫15至18度，花東及澎湖19度，金門、馬祖14度；高溫部分，北部、東半部及澎湖20至23度，中南部26度，金門19度，馬祖16度。

    週六（6日）及下週日（7日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大。下週一（8日）東北季風再度增強。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    16 ~ 18 15 ~ 24 20 ~ 26 16 ~ 19

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

