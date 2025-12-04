12/04 各報重點新聞一覽

美國總統川普二日簽署「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出相關計畫以解除目前仍存在的限制。（法新社）

自由時報

研擬解除美台交往限制 川普簽署台灣保證實施法案

美國總統川普二日簽署「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出相關計畫以解除目前仍存在的限制。提案的共和黨眾議員華格納指出，這項立法「傳達了我們堅定反對中國共產黨試圖主宰區域的危險行徑」。

自由日日Shoot》重金聘中國工程師打造加密程式 台黑幫客製App 暗通緬甸KK園區

台灣黑幫近年加速科技化，不僅金流與聯絡方式更隱密，也開始以客製化工具降低監控及取證風險。據了解，檢警偵辦重大組織犯罪時，曾在嫌犯手機發現市面未見的通訊程式，追查發現疑由中國技術人員打造；但棘手的是兩岸司法互助長期呈現單向，使難以溯源研發者，成為黑幫導入科技工具的最佳掩護。

標榜專營高檔金條買賣 聖石金業涉吸金 董事長500萬交保

在台灣北中南都設有旗艦店的聖石金業公司，標榜專營高檔黃金條買賣，卻被投資人檢舉其黃金投資方案，約滿後無法出金或取得黃金。檢警本月一日展開搜索約談行動，查扣市值逾二億元、重約五十公斤黃金，另查扣勞斯萊斯豪車等合計近十億元資產，認定董事長邱嬿妤涉犯銀行法、詐欺等罪，諭知五百萬元交保、限制出境出海，須配戴電子腳鐐防逃。

聯合報

「綠執政十年弊案連連」 盧秀燕喊：第四次政黨輪替

台中市長盧秀燕接受聯合報專訪首度談到二○二八大選，她說，台灣已歷經三次的政黨輪替，民進黨二次執政十年以來弊案連連，一個政黨執政太久，不僅防腐機制會變差，也離民意愈來愈遠，「如果有第四次政黨輪替，對民進黨也不是壞事，對中華民國、人民應該是好事」。

對台立場 高市：對「日中聯合聲明」沒有改變

日本首相高市早苗三日在參議院全體會議答詢時表示，日本對一九七二年「日中聯合聲明」有關台灣是中國一部分採取「理解並尊重」立場，「沒有任何改變」。這是高市首度以首相身分在國會以「日中聯合聲明」表明對台立場。

中國時報

