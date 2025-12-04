為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    輻射冷卻發威！今、明早晚偏冷平地下探12度

    2025/12/04 06:52 即時新聞／綜合報導
    氣象專家指出，受冷空氣南下及輻射冷卻效應影響，今、明兩天北台偏冷，其他地區早晚因「輻射冷卻」加成亦偏冷，今晨本島平地低溫下探到12.6度，預估明日中部以北的平地低溫仍可降至12度左右。（資料照）

    氣象專家指出，受冷空氣南下及輻射冷卻效應影響，今、明兩天北台偏冷，其他地區早晚因「輻射冷卻」加成亦偏冷，今晨本島平地低溫下探到12.6度，預估明日中部以北的平地低溫仍可降至12度左右。（資料照）

    氣象專家指出，受冷空氣南下及輻射冷卻效應影響，今、明兩天北台偏冷，其他地區早晚因「輻射冷卻」加成亦偏冷，今晨本島平地低溫下探到12.6度，預估明日中部以北的平地低溫仍可降至12度左右，且北部及宜花白天高溫仍只有18至21度，中南部及台東則是日夜溫差明顯。

    據氣象署網站顯示，今晨高山最低溫出現在南投信義的玉山零下5.1度；離、外島平地最低溫出現在連江南竿的11.4度，本島平地最低溫出現在雲林古坑的12.6度，新北石碇的13.3度緊追在後。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日持續受到東北季風挾冷空氣南下影響，各地氣溫明顯轉涼；加上環境水氣逐漸減少，輻射冷卻效應發酵，沿海空曠地區降溫更顯著，尤其在清晨階段。

    「林老師氣象站」表示，今日白天北部及宜花地區的高溫還是起不來，預估只有18至21度，中南部及台東地區的高溫則略降至24至26度，不只日夜溫差明顯，南北溫差也會增大。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天北台偏冷，其他地區白天舒適、早晚因「輻射冷卻」加成亦偏冷，預估明日清晨，中部以北的平地低溫仍可降至12度左右，應注意保暖。

    吳德榮表示，今、明兩天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率。週六、下週日「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；週六清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升。

    至於下週一「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。下週三迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率，西半部多雲時晴。

    吳德榮提到，週末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下週將通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

