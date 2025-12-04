為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    好市多「全球店王」傳將取消免費 居民：公有市場用地怎可收費？

    2025/12/04 06:26 記者黃旭磊／台中報導
    好市多全球店王南屯店，傳將結束18年免費停車政策。（記者黃旭磊攝）

    好市多（COSTCO）在台灣免費停車政策即將結束，包括全球800多間分店，蟬聯多年冠軍的南屯店，都將考慮裝設繳費機與車牌辨識系統，進一步取消免費停車優惠，有會員支持，稱消費折抵停車費杜絕「停車蟑螂」，不過，居民「南屯大叔」張耀中反對，質疑公有市場用地怎可收費？

    好市多南屯店於2007年開店，當時是台中第一間分店，屢創造驚人業績，在全球800多間分店中蟬聯多年冠軍，就在免費停車18年後，12月傳出將與台南、桃園中壢、桃園南崁、嘉義店，共5家店導入停車收費系統，提供會員更優質消費環境。

    「南屯大叔」張耀中從小就住在附近，他說，2007年在前市長胡志強時代，市府以「市113」公有市場用地促進民間投資開發與經營案，與業者簽約才蓋起賣場，換言之，那塊地是公有市場用地，並非一般賣場，不宜向會員收取停車費。

    張耀中表示，他記得2007年蓋賣場前，好市多曾向居民開說明會，當時承諾要免費供居民停車，「現在生意好了就反悔」，建議暫緩實施收費，同時，市府經濟發展局維護公有市場權益，也應出面制止收費。

