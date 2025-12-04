2026高雄水果月曆、果嶺公園年曆曝光 12/9發送

2026高雄水果月曆、及果嶺公園手繪年曆亮相。（翻攝陳其邁臉書）

高雄市長陳其邁昨晚在臉書PO出2026高雄水果月曆、以及果嶺公園手繪年曆，強調精美到你會很期待，12/9上午10:00開放索取。

陳其邁說，這次特別把生態豐富、讓大家留下美麗記憶的70公頃果嶺自然公園，融入明年的年月曆設計，讓大家隨時隨地感受綠意盎然的自然風光。

他進一步介紹「高雄果然美」水果月曆，精選各月當季令人垂涎的美味水果，例如5月鳳梨、6月玉荷包到7月金煌芒果，讓你吃當季、吃在地，掌握最新鮮採買時節，品嚐高雄最佳風味。

手繪年曆有兩款，是由高雄在地插畫家歐佩玲、黃湘分別創作「撞色款」與「疊色款」，展現果嶺自然公園的豐富樣貌。

「撞色款」匯集多樣色彩與自然景觀，展現果嶺日常活力與生機，彷彿開起繽紛派對；「疊色款」以麥克筆疊色技法將花草植物與鳥類轉化為綠色調圖案，層次與細節呈現果嶺公園自然美。

陳其邁宣布，12/9上午10點起，歡迎大家一起來領取專屬高雄的美好！數量有限，錯過不再。

索取地點在高市府四維、鳳山行政中心及38區公所，每人最多可領月曆1份與年曆任選1款，電子檔12/9同步於市府官網、新聞局網站上線。

