為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2026高雄水果月曆、果嶺公園年曆曝光 12/9發送

    2025/12/04 00:25 記者王榮祥／高雄報導
    2026高雄水果月曆、及果嶺公園手繪年曆亮相。（翻攝陳其邁臉書）

    2026高雄水果月曆、及果嶺公園手繪年曆亮相。（翻攝陳其邁臉書）

    高雄市長陳其邁昨晚在臉書PO出2026高雄水果月曆、以及果嶺公園手繪年曆，強調精美到你會很期待，12/9上午10:00開放索取。

    陳其邁說，這次特別把生態豐富、讓大家留下美麗記憶的70公頃果嶺自然公園，融入明年的年月曆設計，讓大家隨時隨地感受綠意盎然的自然風光。

    他進一步介紹「高雄果然美」水果月曆，精選各月當季令人垂涎的美味水果，例如5月鳳梨、6月玉荷包到7月金煌芒果，讓你吃當季、吃在地，掌握最新鮮採買時節，品嚐高雄最佳風味。

    手繪年曆有兩款，是由高雄在地插畫家歐佩玲、黃湘分別創作「撞色款」與「疊色款」，展現果嶺自然公園的豐富樣貌。

    「撞色款」匯集多樣色彩與自然景觀，展現果嶺日常活力與生機，彷彿開起繽紛派對；「疊色款」以麥克筆疊色技法將花草植物與鳥類轉化為綠色調圖案，層次與細節呈現果嶺公園自然美。

    陳其邁宣布，12/9上午10點起，歡迎大家一起來領取專屬高雄的美好！數量有限，錯過不再。

    索取地點在高市府四維、鳳山行政中心及38區公所，每人最多可領月曆1份與年曆任選1款，電子檔12/9同步於市府官網、新聞局網站上線。

    2026高雄水果月曆、及果嶺公園手繪年曆亮相。（翻攝陳其邁臉書）

    2026高雄水果月曆、及果嶺公園手繪年曆亮相。（翻攝陳其邁臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播