霸榜自主學習節 南市奪卓越數位學習辦公室、因材網績優縣市

南市數位學習績優徵選計畫獲獎學校與教師。（南市教育局提供）

教育部今（3）日舉辦「2025自主學習節」，邀集各縣市績優教師分享數位學習成果並頒發年度獎項。台南市再度展現強勁實力，奪下教育部「績優數位學習推動辦公室卓越獎」與「因材網績優縣市獎」雙料肯定，續寫全國標竿紀錄。

今年在個人獎項方面，南市共有3名教育人員脫穎而出：永康國中林柏寬獲最高榮譽「特優獎」、土城高中戴嘉靚獲「卓越獎」，崇學國小張琬翔則拿下「績優領航教師」。此外，在教學設計評比中，南市教師再獲9件優良教案肯定，展現教師在課堂創新與設計力的強勁能量。學校組方面，新營區新民國小與新市國中雙雙榮獲「適性計畫績優學校」，顯示不同教育階段全面開花。

請繼續往下閱讀...

教育局指出，南市自2023年奪下全國首座「適性教學績優縣市獎」後，2024年再以「績優數位學習推動辦公室特優獎」及「因材網績優縣市獎」拿下雙料榮耀，今年更成功蟬聯，展現南市在數位學習政策與教師專業支持系統上的成熟度及穩定性。

數位學習推動辦公室主任高誌健表示，依平台分析數據顯示，學生若使用數位平台超過4小時，其國語文、英文與數學成長測驗通過率皆明顯優於未使用者，證實科技工具確實能提升學習成效。

教育局長鄭新輝強調，南市持續以「讓每個孩子在每堂課中都有學習」為核心理念，透過課中差異化教學與數位應用，打造適性學習環境。

南市榮獲績優數位學習推動辦公室卓越獎。（南市教育局提供）

南市榮獲因材網績優縣市獎。（南市教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法