台中購物節壓軸大獎揭曉！北屯「10期蛋黃」市價近千萬機能宅

台中購物節倒數3週，今年第7屆購物節壓軸大獎今天揭曉─北屯區知名建案「均福匯」，市價逼近千萬，附贈輕裝潢及車位，吸引民眾高度關注；該案位於台中十期重點發展區新核心，交通鄰近74號快速道路、台鐵太原站及捷運松竹站，經發局表示，12月25日前的消費發票及收據通通能抽獎。

經發局指出，購物節選好宅大獎，歷經多輪評選，今年好宅重返市區，選定位於軍福九路上的「均福匯」，建案為獨棟6樓、僅25戶的低密度住宅，鄰全住宅區、鬧中取靜，同時保有完整生活機能，兼顧便利與居住品質；好宅位於二樓，挑高3米6放大空間感，格局方正實用，大面窗帶來明亮採光與優質通風，舒適度高，適合小家庭、首購族、新婚夫妻等各類型族群入住。

經發局進一步說明，此次壓軸好宅位置機能完善，交通可直上快速道路，鄰近捷運綠線與台鐵通勤軸線；學區包含廍子國小、軍功國小與東山高中，均為步行即可抵達；周邊消費機能上，東山軍功及太平樹孝商圈生活所需一應俱全，有餐廳、超市、便利商店、黃昏市場，開車前往美式賣場COSTCO僅需10分鐘；綠地多、環境靜謐，距大坑風景區約10分鐘車程。

經發局提醒，12月25日前的消費發票及收據通通都能抽獎，抓緊最後購物黃金期，壓軸抽獎預計1月登場，手邊尚未登錄的發票或收據請儘速登錄到台中通TCPASS APP。

