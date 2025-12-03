從廟埕到光影 台南最狂光雕秀《靈動的目光》限時5天開演

「靈動的目光」今晚起至12月7日於台南市美術館2館戶外廣場推出全新光雕。（台南市政府提供）

曾在2024台灣燈會造成轟動的光雕作品「靈動的目光」再度回到台南，今（3）日起12月7日於台南市美術館2館戶外廣場推出全新篇章。台南市副市長葉澤山今晚出席開幕音樂會，與民眾共同欣賞首演，體驗光影與音樂交織的城市魅力。

「靈動的目光」榮獲柏林設計獎金獎及日本Good Design Award，這次展演融入匠師拜訪、跨界合作以及孩童共創，從廟埕文化、傳統工藝到聲音與影像，聚焦「台南如何被看見」。

南美館說，製作團隊歷時數月深入台南廟宇與巷弄，紀錄城市文化肌理。他們走訪南聲社、吉貝耍部落，拜訪剪黏人間國寶陳三火、糊紙工藝師吳文進與王明賢、妝佛工藝師黃德勝、彩繪工藝師潘岳雄等匠師。這些工藝紋理、聲響與影像都化為光雕與音樂語彙，展現台南世代累積的生命力。

創作陣容由光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監、音樂總監王希文統籌音樂，集結饒舌教父 大支、金曲客語歌手米莎、音樂藝術家李竺芯、朱頭皮與歌手史茵茵等共同參與。陳怡潔說，希望此次展演再次與市民相遇，讓每一道注視台南的目光，都能成為文化延續的光。

今晚的光雕音樂會以「站在這裡，這裡就是家」為題，由李竺芯、大支與朱頭皮爵士樂團演出，朱頭皮也以台語旁白串連整體節奏。

除了光雕展演，12月6日舉辦「光雕導讀座談」，6、7日推出「府城廟宇神獸走讀」，帶領民眾探索巷弄文化。另有台南700名國小學童以「靈動的目光」為主題的彩繪作品同步展出，並設置「鳳凰彩繪互動區」供民眾創作自己的光影軌跡。光雕展演場次，晚上7點第1場，每隔半小時1場，最後1場9點半。

「靈動的目光」今晚開幕音樂會精彩。（台南市政府提供）

「靈動的目光」炫麗光影，吸引民眾觀看。（台南市政府提供）

