    首頁 > 生活

    不只彰化市！和美也有8里12/16停水23小時 臨時取水點公開！

    2025/12/03 22:28 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市、和美鎮12/16~17停水23小，民眾要事先進行儲水。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化市、和美鎮12/16~17停水23小，民眾要事先進行儲水。（資料照，記者劉曉欣攝）

    不只彰化市受影響，連和美也有！因為台灣自來水公司辦理「鳥嘴潭人工湖下游送水管 A-2-1」停水改接工程，預計12月16日上午10時到17日上午9時停水，將停水23小時，除了彰化市有52個里停水，9個里降壓以外，和美鎮也有新庄等8個里停水，總計有6萬1313戶停水，停水期間將提供40個臨時取水點，也請民眾提早儲水。

    兩市鎮共影響6.1萬戶停水

    由於網路瘋傳彰化市、和美鎮停水的資訊，對此，和美鎮長林庚壬證實，確實除了彰化市以外，和美鎮也有8個里會同步停水23小時，請民眾提早做好準備。

    而和美鎮12月16日上午10時到17日上午9時停水的範圍有：新庄里、中寮里、糖友里、中圍里、犁盛里、竹圍里、鐵山里、柑井里。

    除了和美鎮以外，彰化市區都在停水範圍，共有陽明、民生、彰安、華陽等52里，並有莿桐等9里降壓供水。總計彰化市、和美鎮受影響戶數約為6.1萬戶。

    彰化市與和美鎮12/16~17停水23小時的範圍。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化市與和美鎮12/16~17停水23小時的範圍。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化市、和美鎮12/16~17停水23小時的臨時取水點公布了。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化市、和美鎮12/16~17停水23小時的臨時取水點公布了。（記者劉曉欣翻攝）

