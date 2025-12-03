為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南國家美術館1.5億預算待審 籌備最新進度曝

    2025/12/03 21:58 記者洪瑞琴／台南報導
    台南國家美術館設於台南美術館2館。（記者洪瑞琴攝）

    台南國家美術館籌備進度受到關注，籌備處代理主任黃宏文今（3）日出席《畫映-交響音樂會：跨時代的藝術對話》時受訪說，目前正全力推動行政法人設立與組織章程，同時爭取1.5億元籌備預算，期盼能順利通過立法院審議，加速籌備進度，期望目標讓美術館在2027年正式開館營運。

    台南國家美術館設於台南美術館2館，籌備處已在今年3月掛牌。黃宏文指出，現階段正進行政與硬體空間的交接，包括機電、人力、保全等移轉。由於近現代作品典藏展示的環境需求條件與當代藝術不同，館舍設備必須同步優化，例如重新調整溫濕度控制與專業展示環境，「這些都屬於外界看不見、但正進行中」。

    他說，南國美以行政法人形式運作，相關組織章程必須先行通過，才能進一步成立法人與人員到位，因此，正式開館仍無法有明確時間。然而，籌備處仍以兩年內開館為目標，希望在法制化程序完成後，加速推動能愈早愈好。

    談到未來定位，黃宏文說，台灣一直缺乏一個專門呈現近現代美術史的大型國家級場館。許多重要藝術家如陳澄波、郭雪湖、林玉山等作品平時難以看到，往往只有特展才得以一睹。南國美未來將作為「想認識台灣近現代美術，就到這裡來」的重要基地，建立更完整的典藏、研究與展示系統。

    黃宏文說，《畫映》呈現的正是籌備處未來推動台灣近現代美術的關鍵理念，透過跨領域合作，能讓更多人以更貼近生活的方式理解台灣藝術家與時代背景。南國美籌備階段最重要任務，就是與公眾溝通，將持續以多元合作形式，讓民眾在不同藝術語言中找到共鳴，「看見台灣、聽見台灣」。

    台南美術館2館夜景。（記者洪瑞琴攝）

