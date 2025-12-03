週四清晨下探15度！北東局部有雨 北部白天僅21度

氣象局提醒，今晚至明晨是氣溫最低的時段，預測各地將降至15度至18度，外出應適時增添衣物以免受涼。（資料照）

週四持續受東北季風影響，北部、東半部迎風面有零星、局部雨勢，其他地區多雲到晴為主；今晚到明天晨間是這波冷空氣的最低溫時段，低溫下探15度，白天北部高溫也只有21度，外出請注意保暖。

中央氣象署預報，週四迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花蓮、台東地區、恆春半島及大台北、中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。另外，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東沿海或空曠地區、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，戶外活動請注意安全。

氣溫方面，今晚到明晨是這波東北季風冷空氣影響最明顯的時間，預測各地會降到15度至18度，局部沿海空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些，外出應適時增添衣物以免受涼，白天北部及宜花高溫也只有19度至21度，中南部及台東高溫也略降到24度、25度，南北溫差較大，南來北往的朋友應注意氣溫變化。離島澎湖18度至20度、金門13度至18度、馬祖12度至15度。

天氣風險公司指出，這波東北季風週末會稍微減弱，氣溫回升，轉為偏東風環境，僅東部基隆以南到台東為多雲偶有短暫陣雨天氣，其餘地區晴到多雲。北部高溫約23到25度，中南部高溫約26到28度，由北到南感受舒適到暖，東部白天仍有些涼意；各地日夜溫差明顯，西半部仍有10度左右溫差，北部雖然溫差不大，不過各地夜間低溫仍約17到19度，整體感受有冷意。

紫外線指數方面，週四基隆市、台北市、宜蘭縣與花蓮縣低量級，其他縣市達中量級。

空氣品質方面，週四受東北季風影響，境外污染物影響逐漸趨緩，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週四白天北部及宜花高溫只有19度至21度，中南部及台東高溫也略降到24度、25度，南北溫差較大，南來北往的朋友應注意氣溫變化。

紫外線指數方面，基隆市、台北市、宜蘭縣與花蓮縣低量級，其他縣市達中量級。

空品方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

