月老鑽漏洞？她許願男友身高170~175 脫單「怪怪的」笑翻百萬人

霞海城隍廟十分靈驗，香火鼎盛。圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

不少人為了脫單，會去拜月老祈求牽線結良緣，可不知道是不是月老工作量太大，有網友笑稱祂會「鑽漏洞」！女網友分享自身經歷說，去拜了月老，說出理想條件，結果真的交到男友，條件雖然有達到，但總覺得「怪怪的」，其他鄉民一看到她的故事都笑翻，吸引200多萬人朝聖！

女網友在Threads發文說，看到有人說知名的霞海城隍廟會「鑽漏洞」，讓她想起自身經歷，「X是真的！我單身5年，跟月老說我要身高170到175的男友，結果我前男友給我長短腳，所以走路會上下上下，175到170中間晃！真的覺得月老在跟我開玩笑……這不是什麼相聲梗，真實在我身上發生！」

貼文曝光旋即引發熱議，「怎麼辦……我有那個畫面」、「宋少卿應該不會想過他隨口講的段子竟然是真的」、「超好笑，月老是不是太忙了」、「月老也是很皮」、「這不是鑽漏洞，那個月老一定是理工科的！」

還有其他人也分享類似的搞笑經歷，「跟月老許願要一個很浪漫的人，結果他的名字叫羅福松，『Love song』……挺浪漫的」、「住台北的我跟霞海城隍廟月老許願我要一個有點黏又不會太黏的男友，然後我得到了一個宇宙無敵超級黏，但是住嘉義的男友」、「之前列過一條家庭關係融洽，結果他們家隨便一個人出事都要全家動員」、「之前去拜月老許願要一個情緒穩定的女友，很好……整天都在生氣，超穩定的」。

女網友分享自身經歷，去拜了月老說了自己的理想條件，結果真的交到男友，條件雖然有達到，但總覺得「怪怪的」。（圖翻攝自Threads）

