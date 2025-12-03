為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    綠色餐飲界FMG星級認證 台灣首屆參與就有20家餐廳獲授證

    2025/12/03 20:55 記者黃宜靜／台北報導
    台灣首度參與「Food Made Good（FMG）星級認證」星級餐廳授證儀式，即有20家餐廳獲得授證，其中更有11家獲得最高永續標準3星。（圖由綠色餐飲指南提供）

    台灣首度參與「Food Made Good（FMG）星級認證」星級餐廳授證儀式，即有20家餐廳獲得授證，其中更有11家獲得最高永續標準3星。（圖由綠色餐飲指南提供）

    近年來全球掀起綠色飲食風潮，已成為餐飲業發展的重要趨勢。台北市文化探索協會、綠色餐飲指南（Green Dining Guide，GDG）今共同舉辦「2025國際綠色餐飲年會暨頒獎典禮」，其中台灣首度參與「Food Made Good（FMG）星級認證」星級餐廳授證儀式，即有20家餐廳獲得授證，其中更有11家獲得最高永續標準3星。

    源自英國的永續餐廳協會（Sustainable Restaurant Association，SRA）制定的「Food Made Good（FMG）星級認證」是當前全球領先的餐飲業永續評鑑制度，也是唯一專為餐飲服務業設計的綜合性評估標準，SRA夥伴已遍佈全球70個國家、六大洲，從獨立餐廳、星級美食到大型飯店集團、連鎖餐廳、學校等都包含其中。今年台灣首度參與FMG星級認證星級餐廳授證儀式，即有20家餐廳獲得授證，其中更有11家獲得最高永續標準3星。

    榮獲FMG星級認證的20家餐廳中，有多達11家位於南投縣。GDG共同創辦人何佳穎指出，南投縣近年致力於推動綠食政策，協助全縣超過20家餐廳導入綠色餐飲理念，從採購在地友善食材到落實減碳減塑行動，在這次FMG星級認證申請認證過程中，南投縣政府團隊也傾力協助，足以成為引領全台城市綠色餐飲轉型的典範。

    眾所矚目、象徵最高榮譽的「綠色餐飲指南GDG年度大獎」，由國內推動「從產地到餐桌」的先行者「蕃薯藤TINA有機家族」奪下，這份肯定也是對其多年堅持的致敬。重量級「年度新經濟營運獎」由以智慧料理取代主廚又用心經營社區的「心雕居」榮獲。

    具指標性意義的「年度最佳主廚」是以「全台有機友善食材」為媒介創作的拾穗女主廚呂甯期拿下；至於最多餐廳報名競爭激烈的北中南東4區「在地當季食材運用獎」得主，分別由北區「小川鍋物」、中區「一碗食舖」、南區「春日廚房」、東區「糧心聚落宜蘭店」與離島「米蘭水烘焙坊」獲得。

    台北市文化探索協會、綠色餐飲指南（Green Dining Guide，GDG）今共同舉辦「2025國際綠色餐飲年會暨頒獎典禮」。（圖由綠色餐飲指南提供）

    台北市文化探索協會、綠色餐飲指南（Green Dining Guide，GDG）今共同舉辦「2025國際綠色餐飲年會暨頒獎典禮」。（圖由綠色餐飲指南提供）

    象徵最高榮譽的「綠色餐飲指南GDG年度大獎」，由國內推動「從產地到餐桌」的先行者「蕃薯藤TINA有機家族」奪下。（圖由綠色餐飲指南提供）

    象徵最高榮譽的「綠色餐飲指南GDG年度大獎」，由國內推動「從產地到餐桌」的先行者「蕃薯藤TINA有機家族」奪下。（圖由綠色餐飲指南提供）

