引進日本新世代列車N700ST 高鐵無障礙設施大升級

台灣高鐵公司邀請身心障礙團體代表赴日，體驗新世代列車的無障礙設施。（台灣高鐵公司提供）

台灣高鐵公司明年將從日本引入新世代列車N700ST，除了更新、更舒服的座椅外，無障礙車廂也提供友善、多元的貼心服務，包括充電插座及求助鈴調整成更符合身心障礙者需求的設計；無障礙廁所增設人工造口清洗設施、免治馬桶及更衣站台等。

此外，N700ST無障礙座位將會從原本4席增加為6席，最多可容納6部電動輪椅；車廂之間採用光學感應門，旅客進出不用再伸手按壓開關，移動更方便。

較特別的是，為加強身心障礙者和弱勢族群需要幫助時的可辨識性與即時性，未來N700ST將採按鈕與燈號分離設置，燈號改在窗框上，旅客按鈴同時，列車組員可即時透過手持裝置接收求助訊號，也可從窗框上方燈號清楚辨識旅客位置，這也是N700ST有別於日本新幹線N700S參考系統的不同設計。

高鐵公共事務處副總鄒衡蕪表示，高鐵公司把多年來的營運經驗轉化到設計中，兼顧車內空間需求及座位利用的最佳化，希望無障礙旅客能感受貼心、便利且舒適的高鐵旅程。未來N700ST與目前正使用的700T列車無障礙車廂都安排在第七車廂，緊鄰無障礙廁所，下車後離月台電梯最近。

台灣高鐵公司日前更特別邀請身心障礙聯盟常務監事劉金鐘、無障礙旅遊協會理事長鄭淑勻、伊甸基金會桃園服務中心主任徐華英與副執行長何天元等身障團體代表，赴日本東海旅客鐵道新幹線車輛基地參觀N700S無障礙車廂，體驗輪椅座位、感應門、無障礙廁所等設施，更安排一趟搭乘體驗，提前感受高鐵新車參考系統的舒適與平穩。

徐華英表示，高鐵是許多人通勤的首選，相信持續在「無障礙」與「友善共融」的理念上提供服務，絕對是對廣大需求者的一大福音。

劉金鐘則說，車廂改善更進步了，期待未來高鐵在每次設備更新、車輛採購與空間規劃時，都能持續讓無障礙設施更完善、也更貼近不同障礙者的實際需求。

鄭淑勻認為，新車廂的設計非常貼心、陪伴者坐在旁邊的座位隨時能照顧輪椅者，在有限的空間做到通用設計，適合所有旅客，是很棒的設計。

