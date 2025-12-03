為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高市五福國中童軍聯合露營脫穎而出奪精神總錦標

    2025/12/03 18:24 記者黃良傑／高雄報導
    高市五福國中童軍聯合露營脫穎而出奪精神總錦標。（高市教育局提供）

    高市五福國中童軍聯合露營脫穎而出奪精神總錦標。（高市教育局提供）

    高市五福國中參加今年度國中學童軍教育聯合露營，47名小童軍在三天兩夜活動中，展現高度團隊默契與不放棄精神，從百校中再度奪下「精神總錦標」，學生不僅在分站挑戰中突破自我，更在營火晚會以自編節目「五福下課之多采多姿」驚豔全場，展現學校多元活力。

    今年高雄市童軍活動以「SEL Scout，Kaohsiung Lead─心智童軍．高雄領航」為主題，將社會情緒學習（SEL）核心能力融入各項營隊課程，聯合露營共規劃27項分站模組活動，內容涵蓋童軍技能應用、探索教育體驗及民俗技藝等。

    五福國中學生從初入營地的陌生與不適應，逐步在分工合作中累積經驗，國二學長姐展現領導力與責任感，學弟妹則透過觀察與實作快速成長，經歷多項任務後，所有小隊的團隊默契及自信心顯著提升，最終以優異整體表現再度獲得「精神總錦標」，成為全體參與童軍努力的最佳肯定。

    五福國中校長何茂通表示，學校長期重視童軍教育推動，並融入課程與活動，透過多元體驗，讓學生培養自我覺察、人際互動、責任態度與解決問題等關鍵能力，五福將持續強化童軍教育質量，營造安全、友善且具啟發性的學習環境，使學生成為具備品格素養與社會責任的青少年學子。

