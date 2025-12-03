退休校長爬玉山後四峰身亡 山友示警「鳥山」高風險

郭姓退休校長攀登玉山後四峰落單失聯身亡，資深山友提醒，後四峰的「鹿山」路程長、沒風景，是山界的「鳥山」，對體力是一大考驗，潛藏高風險。（玉管處提供）

62歲郭姓退休校長與山友隨隊共7人，上月27日攀登玉山後四峰，惟郭男在鹿山返回山屋途中落單失聯，最後不幸身亡；資深山友說，鹿山是登山界「四大鳥山」之一，代表路程長、起伏大、沒風景，通常要走10多個小時，對山友體力是一大挑戰，也潛藏高風險。

資深山友表示，山界「四大鳥山」包括玉山園區的「鹿山」，雪霸園區的「小劍山」、「喀拉業山」，以及太魯閣園區的「合歡西峰」，由於路途遙遠，行走都要10小時以上，且沒有什麼風景或山頂展望，讓人走到心力交瘁，感覺「很鳥」而得名。

其中海拔2981公尺的鹿山，與玉山南峰、東小南山、南玉山合稱玉山後四峰，但爬鹿山是「先降後升」，出發會先經過三叉峰，山友常因地形破碎、路跡不明而迷途，爬完還得爬回海拔近3700公尺的圓峰山屋住宿，對體力是一大挑戰，常有人體力不支而求救，因此爬這種類型的山頭，更要注意過程中的高風險。

玉山國家公園管理處表示，團隊登山不應落單，當時郭男慢行脫隊，領隊帶著隊員先走，可在過了容易迷途的三叉峰後，就讓隊伍沿著單純的步道返回山屋，領隊再折返尋找郭男，或許就有機會儘早接觸郭男，避免憾事發生。

