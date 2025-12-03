為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    只給外國人辣油？ 她抱怨鼎泰豐「差別待遇」

    2025/12/03 20:31 即時新聞／綜合報導
    一名網友發文抱怨鼎泰豐店員對台灣人與外國人的服務態度似乎不太相同，引發網友熱議。（資料照）

    一名網友發文抱怨鼎泰豐店員對台灣人與外國人的服務態度似乎不太相同，引發網友熱議。（資料照）

    近日有網友PO文爆料，她與男友前往鼎泰豐用餐，結帳時詢問店員能否打包辣油帶回去給家人，但被拒絕，然而在網友帶外國客戶前往用餐時，客戶也同樣詢問了可不可以要幾包辣油，店員卻直接拿出2包給他。店員截然不同的2種做法令網友感到有點費解和不滿。

    一名網友在Dcard抱怨，大約2個禮拜前，她與男友前往鼎泰豐用餐，在嚐到餐點中的辣油時，覺得味道還不錯，因而詢問店員可不可以多要一包，想帶回去給遠在嘉義的媽媽嚐嚐看，喜歡的話網友再來另外買一罐，結果結帳時店員拒絕她的請求並解釋，「因為我們辣油是外帶才會提供的，如果是純內用我們就不會提供喔。」

    然而在昨（3）日，網友再度與外國客戶去鼎泰豐用餐，最後結帳時，外國客戶一樣也詢問了店員是否可以要幾包辣油帶走，在網友要向對方解釋不能，並表示家裡還有一罐辣油可以分享給對方時，店員卻轉頭就拿出2包辣油給他。店員2次完全不同的反應使網友感到相當錯愕，她補充，雖然對她而言不是什麼大事，但感受蠻不好的，「同一間店卻有2種做法，感覺沒有規範好」，她也隨之笑稱，不然下次到店用餐時她也用英文溝通算了。

    在貼文爆紅後，隨即引發許多網友留言調侃，「我猜店員英文不好不想跟他解釋，所以直接給他了」、「你客訴看看，搞不好會寄給妳一堆辣油（誤」「會想到要外帶免費辣油回去的我也覺得很奇葩」。

    也有部分網友認真分析，「會不會是就在這幾天規則改了而已？沒在鼎泰豐工作過，但很多餐廳確實會視一些顧客反應的事項，逐步調整營運規則，畢竟現在的顧客要求越來越五花八門」、「請問2次面對是同一個店員嗎？如果是，那就是差別待遇。如果不是，那就只是第二個店員人比較好」，認為網友沒必要想太多。

