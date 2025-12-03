議員反對拆船業到茄萣 陳其邁：那茄萣漁船去哪裡拆？

高市議員李亞築反對拆船業到茄萣，陳其邁強調漁業一體、且是短期政策，提醒茄萣漁船也會需要拆。（記者王榮祥翻攝）

高市議員李亞築今總質詢時，再次強調拒絕拆船業到茄萣興達漁港；市長陳其邁答詢時強調這是漁業署政策、主體為興達區漁會，市府基於漁業一體政策絕對嚴格把關

李亞築指出，旗津拆船30幾年歷史，因為高汙染引起旗津地方抗議、請業者離開，但旗津人不要的拆船業，憑甚麼到茄萣。

她進一步提到興達漁港快變成垃圾船港，很多船都不是興達漁港的船，是前鎮小港拖來的，海洋局說只是借放，卻放到拆船業整個移過來，她反映地方心聲絕對反對。

李亞築表示，漁業署收廢棄漁船，目前前鎮80艘、興達26艘、小港12艘，只要在茄萣拆了1艘，以後可能全都要來拆，地方會受不了，茄萣養殖業者堅決反對。

陳其邁答詢說明，這是漁業署政策，由興達區漁會租借場地處理，基於漁業一體，市府立場絕對嚴格把關、防治污染、資訊透明。

陳其邁進一步提醒，假是有茄萣漁船要拆，「那要到哪裡拆？」強調政策是一體的，且這部分是屬於暫時租借、為期兩年。

李亞築則說，在地居民不相信高市府的嚴格把關，就是不讓拆船業進來，要求陳其邁別成為漁業署長，不能漠視茄萣人權益，別把茄萣人當塑膠。

