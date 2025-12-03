為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    議員反對拆船業到茄萣 陳其邁：那茄萣漁船去哪裡拆？

    2025/12/03 18:29 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員李亞築反對拆船業到茄萣，陳其邁強調漁業一體、且是短期政策，提醒茄萣漁船也會需要拆。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員李亞築反對拆船業到茄萣，陳其邁強調漁業一體、且是短期政策，提醒茄萣漁船也會需要拆。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員李亞築今總質詢時，再次強調拒絕拆船業到茄萣興達漁港；市長陳其邁答詢時強調這是漁業署政策、主體為興達區漁會，市府基於漁業一體政策絕對嚴格把關

    李亞築指出，旗津拆船30幾年歷史，因為高汙染引起旗津地方抗議、請業者離開，但旗津人不要的拆船業，憑甚麼到茄萣。

    她進一步提到興達漁港快變成垃圾船港，很多船都不是興達漁港的船，是前鎮小港拖來的，海洋局說只是借放，卻放到拆船業整個移過來，她反映地方心聲絕對反對。

    李亞築表示，漁業署收廢棄漁船，目前前鎮80艘、興達26艘、小港12艘，只要在茄萣拆了1艘，以後可能全都要來拆，地方會受不了，茄萣養殖業者堅決反對。

    陳其邁答詢說明，這是漁業署政策，由興達區漁會租借場地處理，基於漁業一體，市府立場絕對嚴格把關、防治污染、資訊透明。

    陳其邁進一步提醒，假是有茄萣漁船要拆，「那要到哪裡拆？」強調政策是一體的，且這部分是屬於暫時租借、為期兩年。

    李亞築則說，在地居民不相信高市府的嚴格把關，就是不讓拆船業進來，要求陳其邁別成為漁業署長，不能漠視茄萣人權益，別把茄萣人當塑膠。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播