台南市議會頒慰問金 感謝5大社福團體

台南市議會舉辦「議起助福，感謝有您」頒贈儀式活動，頒贈5個社福團體慰問金。（台南市議會提供）

為感謝社福團體長期對弱勢族群的照顧與支持，台南市議會議長邱莉莉今天代表議會頒發慰問金給台南市家庭照顧協會、台南市雅比斯生命關懷協會、台南市慈光心智關懷協會、台南市身心障礙關懷協會及台南市愛盼望社區關懷協會等5個社福團體，金額共44萬元。

台南市議會今天下午舉辦「議起助福，感謝有您」頒贈儀式活動，包括市長黃偉哲、副議長林志展等多位議員及社會局長郭乃文等多人出席，表達對社福團體的肯定與感謝。

邱莉莉說，規模較大或成立已久的社福組織，通常在補助來源或募款資源上相對充裕，能支應所需推動的服務。然而，這次議會所挑選的5個社福團體，皆是經過社會局篩選、議會實地了解後確認，長期於偏鄉默默耕耘的團體。無論是照顧身心障礙者、慢飛天使，或是支持經濟弱勢及單親家庭，他們都在第一線承擔艱辛的任務，值得社會更多關注與肯定。她感謝所有社福夥伴如同「天使」，照顧著政府無法即時觸及的族群，也期盼透過此次活動拋磚引玉，共同為弱勢家庭帶來更多力量。

黃偉哲說，感謝議會舉辦「議起助福」活動，讓市府與議會有機會共同向無私奉獻的社福團體致意，也期盼大家繼續齊心協力，讓這個社會上弱勢、需要幫助的人，能得到更多支援與力量。

